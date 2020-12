Boomende Stahlproduktion : Warum Eisenerz das neue Gold ist

Im westaustralischen Perth werden die Korken an diesem Silvesterabend noch ein wenig lauter knallen: zum einen, weil die Corona-Pandemie an dem seit Monaten verschlossenen Bundesstaat praktisch vorübergezogen ist. Zum anderen, weil sich auf dem Markt für Erze wahre Wunder ereignen, während die Weltwirtschaft leidet. Am Spotmarkt in Singapur wird die Tonne Eisenerz derzeit für fast 180 Dollar gehandelt – der höchste Wert seit fast einem Jahrzehnt: Im Februar 2011 hatte Erz schon einmal 191 Dollar je Tonne gekostet.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. F.A.Z.

Allein am Montag legte der Preis an der chinesischen Börse in Dalian um weitere 9,7 Prozent zu. In nur einem einzigen Monat gewann der Erzpreis so knapp 50 Prozent. Die großen Bergwerkskonzerne in Westaustralien, die Hauptlieferanten Chinas, des größten Stahlkochers der Erde, profitieren von einer wahren Bonanza.