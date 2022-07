Streit um Mietkaution : Wie aus 800 DM rund 115.000 Euro wurden

Mit einzelnen Aktien lassen sich keine Rendite erwirtschaften? Mancher Finanzberater predigt doch fortlaufend von dem Einmal-Investment an der Börse, das der Privatanleger am besten sofort nach dem Kauf vergessen sollte, um sich dann Jahre später hochentzückt über die Wertsteigerung in seinem Depot zu freuen.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Dass der Satz „mühsam nährt sich das Eichhörnchen“ insbesondere auch am Kapitalmarkt seine Gültigkeit hat, zeigt ein kurioser Rechtsstreit in Köln. In dem geht es zwar um die Herausgabe einer Mietkaution. Weil diese jedoch in Wertpapiere reinvestiert wurde und jahrzehntelang unangetastet blieb, kam es zu einer zu einer unfassbaren Wertsteigerung von knapp 400 Euro auf 115 000 Euro: Also um das 281-fache!

Im Jahr 1960, als der Bundeskanzler noch Konrad Adenauer hieß, Banken den Kapitalanlegern zum Bausparvertrag oder zu einem Sparbuch rieten und das durchschnittliche Monatsgehalt in Westdeutschland laut Statischen Bundesamt (inflationsbereinigt) 263 Euro betrug, bezog ein Ehepaar eine Mietwohnung im rechtsrheinischen Köln. Der Vermieter, eine Wohnungsbaugesellschaft, verlangte eine Mietsicherheit von 800 DM (heute rund 409 Euro). Nun konnte der Eigentümer laut Vertrag entscheiden, wie er mit dem Geld umgehen wollte, das ihm die Sicherheit für Mietausfälle oder Schäden an der Wohnung gab. Statt es auf einem Kautionskonto zu hinterlegen, entschieden sich die damals Verantwortlichen die Summe in eigene Wertpapiere anzulegen. Die Aktie selbst wurden von einem Treuhänder verwaltet.

Wahlrecht für Vermieter?

Der Clou: Laut Mietvertrag sollten die Aktien beim Auszug der Mieter ausgehändigt werden. Aber der Wohnungsbaugesellschaft behielt sich zugleich ein Wahlrecht vor, anstelle der Wertpapiere den Nominalbetrag von 800 DM auszuzahlen – also ohne jegliche Zinsen, von denen die Mieter etwa im Fall eines Sparbuchs üblicherweise profitiert hätten. Jahrzehntelang störte sich niemand an diesem Passus. Im Jahr 2005, als das Ehepaar eine andere Wohnung ihres Vermieters bezog, übernahm man die ursprüngliche Kaution in den neuen Mietvertrag.

Ab dem Jahr zahlte die Wohnungsbaugesellschaft jährlich Beträge aus, die mit der Miete verrechnet und in Steuerbescheinigungen als „Dividenden“ ausgewiesen wurden. Knapp 6000 Euro brutto flossen so an die betagten Mieter, die sich ihrer Rolle als „Kleinaktionäre“ vermutlich nicht bewusst waren. Mitte 2018 endete das Mietverhältnis. Doch anstatt Aktien „en de Täsch“ – wie man im Rheinland sagt – wollte sich die Vermieterin auf ihr Wahlrecht berufen. 409 Euro sollte die Tochter der mittlerweile verstorbenen Mieter erhalten, also den damaligen Nominalwert.

Der Frau jedoch war offenbar der Kurswert der Aktien bekannt. Sie zog vor das Amtsgericht Köln und verlangte dort die Herausgabe der Wertpapiere, die zum Zeitpunkt der Klageerhebung im Dezember 2021 rund 115 000 Euro wert waren. Ein Streitwert, der sonst für jedes Amtsgericht ein Grund wäre, sich für nicht zuständig zu erklären. Weil es sich jedoch um einen Prozess aus einem Wohnraummietverhältnis für eine Kölner Wohnung gehandelt habe, sei die sachliche Zuständigkeit gegeben, erklärte das Gericht in einer Mitteilung.

Mehr zum Thema 1/

In der mündlichen Verhandlung überzeugten die Argumente der Klägerseite das Gericht. Es stellte mit seinem Urteil vor wenigen Tagen fest, dass das im ursprünglichen Mietvertrag vorbehaltene Wahlrecht der Wohnungsbaugesellschaft unwirksam sei. „Der Klägerin steht grundsätzlich ein Anspruch auf Herausgabe der Mietsicherheit in Form von Aktien zu.“ Zur Begründung verweist das Amtsgericht auf den Paragraphen 551 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Der sieht vor, dass Erträge aus der Mietsicherheit, unabhängig von der gewählten Anlageform, dem Mieter zustehen.

Klägerin stehen Kursgewinne zu

Zu diesen zählen eben nicht nur die ausgezahlten Dividenden, sondern „auch die etwaigen Kursgewinne“, betont das Amtsgericht. Auch wenn es die BGB-Vorschrift 1960 noch nicht gegeben habe, sei diese anwendbar – weil sich die Mietparteien im Jahr 2005 auf die Übertragung der alten Mietsicherheit und weiterer Vereinbarungen geeinigt hätten.

Auf den Geldregen aus dem „Einmal-Investment“ ihrer verstorbenen Eltern wird die Klägerin warten müssen. Denn das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Wohnungsbaugesellschaft, deren Namen nicht bekannt ist, kann noch in Berufung gehen (Az. 203 C 199/21).