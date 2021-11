Klimaneutrale Portfolios : Drei Pfade zur Nachhaltigkeit

Herr Thomä, Sie sind aktuell auf der Klimakonferenz in Glasgow. Welche Rolle kommt dem Finanzmarkt bei den Diskussionen um den Klimaschutz zu?

Antonia Mannweiler Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



In Paris herrschte ein größerer Optimismus. Die Klimakonferenz in Glasgow ist kein gescheiterter Gipfel. Aber das Beste, was wir aktuell rausholen, ist einfach nicht gut genug. Davon mal abgesehen ist der Finanzsektor hier ein absolutes Top-Thema. Das merkt man beispielsweise daran, dass die Premierministerin von Barbados die Finanzinstitutionen und Zentralbanken beim Namen nennt. Der Privatsektor spielt eine große Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels.

Was macht die Finanzbranche konkret?

Fast täglich gibt es neue Billionen-Commitments für die Umwelt oder werden neue Klima-Allianzen verkündet.

Sind das nur Lippenbekenntnisse?

Es handelt sich schon um einen gewissen Aktionismus oder Event-Fetischismus. Es gibt klare Stimmen, die das für Greenwashing halten. Aber es ist schon beeindruckend, wie Institutionen sich mobilisieren, um ihre Portfolios klimaneutral zu gestalten. In Glasgow sind klare Positionen bezogen worden. Das ist nicht mehr wie vor ein paar Jahren, als nur ein paar verlorene ESG-Analysten auf solchen Konferenzen unterwegs waren.

Und welche Rolle spielen Privatanleger bei der Debatte? Können sie bei der Bekämpfung des Klimawandels überhaupt etwas ausrichten? Das Gros der Kapitalströme wird schließlich durch die großen institutionellen Investoren gelenkt.

Wenn ich kein Fleisch im Supermarkt in Berlin kaufe, verhindere ich auch nicht, dass weniger Gehacktes hergestellt wird. Für den Konsum und die Geldanlage gilt das Gleiche. Was bringen mir mehrere Hundert Euro in einem 200-Billionen-Markt? Aber es geht doch auch darum, eine aktive Rolle einzunehmen. Klein- anleger können etwa über ihr Aktionärsverhalten etwas verändern, wenn sie für Klimaresolutionen in Unternehmen stimmen.

3 Monate F+ für nur 3 € Zum Geburtstag von F+ lesen Sie alle Artikel auf FAZ.NET für nur 3 Euro im Monat. JETZT F+ LESEN

Worauf sollten Anleger achten, wenn sie versuchen, ihr Portfolio nachhaltig auszurichten?

Nachhaltigkeit gibt es nicht. Es ist nur Überbegriff. Das ist, wie wenn man sagt, ich möchte ein guter Mensch sein. Man muss sich zunächst fragen, was einem wichtig ist. Ist es der Klimaschutz, sind es Arbeitnehmerrechte, Genderthemen, Tiere oder Pandabären? Klimafreundliche Firmen zählen oft zu Branchen mit großen Abhängigkeiten bei Schwermetallen, wo es Arbeitnehmerprobleme gibt. Auch da muss man abwägen. Es gibt auch viele Anleger mit religiösen Motiven, die etwa Alkohol aus ihren Portfolios ausschließen. Andere sagen, sie wollen lieber aktiven Klimaschutz betreiben. Man muss also für sich beantworten, was die Themen sind, die man vorwärts treiben will.

Und wenn man diese Fragen für sich beantwortet hat?

Dann muss man seine Präferenzen in die Beratung nehmen und umsetzen. Dort gibt es aber oft nur ESG-Produkte von der Stange. Es hilft also, sich vorher schon zu informieren. Vergleichsplattformen wie Meinfairmögen helfen dabei.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Gibt es Nachhaltigkeits-Strategien, an die sich Anleger halten können?

Es haben sich drei Pfade etabliert. Im ersten nimmt man das Standardportfolio, schüttelt es einmal und erhält dann einen ESG-Twist. Anstelle von 1400 Unternehmen hat man plötzlich nur noch 900. Das verschiebt die Gewichtung verschiedener Sektoren und Firmen. Man hat dann weniger Kohle und Gas im Portfolio, dafür aber vielleicht mehr McDonald’s und Facebook. Jeder kann seine eigene Meinung darüber haben, ob das nun nachhaltig ist. Die meisten würden wohl sagen: eher nicht. Dafür gibt es auf der anderen Seite nur marginal höhere Streurisiken und ein geringes Klumpenrisiko. Den nachhaltigen MSCI ESG Leaders Index gibt es seit 14 Jahren, und genauso lange entwickelt sich der MSCI World dazu im Gleichschritt.

Wie sehen die anderen Pfade aus?

Der zweite Weg bedeutet, ein konzentrierteres Thema zu wählen. Etwa in einen Fonds für erneuerbare Energien zu investieren. Dann nimmt man das Thema Nachhaltigkeit wirklich ernst. Ein Titel wie McDonald’s verirrt sich da wohl kaum rein, Kohle- und Gas-Werte findet man auch nicht. Das ist auch kein Wilder Westen mehr wie noch vor ein paar Jahren. Es gibt deutlich höhere Wachstumschancen, dafür aber auch ein höheres Klumpenrisiko. Man muss sich also gut überlegen, wie risikoaffin man ist.

Und wie sieht der dritte Pfad aus?

Das ist die Welt des Impact-Investings.

Das sind wirkungsorientierte Investitionen. Das heißt, dass das Investment einen positiven Beitrag zum Klima oder zur Gesellschaft leisten soll. Dafür erhalten Anleger eine finanzielle Rendite.

Ja, in dem Bereich finden sich viele kleinere Unternehmen oder Peer-to-Peer-Plattformen. Auch mit dem Crowd-Investing lassen sich spannende Projekte unterstützen. Aber da ist man natürlich in Risikoprofilen, die bei den meisten Anleger Schweißausbrüche auslösen. Das ist aber die Realität: Je mehr man die Welt verändern will, desto mehr Risiko muss man in Kauf nehmen.

Mehr zum Thema 1/

Man kann das Thema ja wichtig finden, aber für die Altersvorsorge klingt das weder besonders attraktiv noch vernünftig.

Nachhaltigkeit ernst nehmen heißt ja auch nicht, 100 Prozent seines Vermögens in ESG-Fonds umzuschichten. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Ein nachhaltiges Portfolio muss nicht mehr Risiko haben als ein normales Portfolio.