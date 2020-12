Investieren in der Krise : Wie Anleger den Impfstoff-Boom für sich nutzen können

Allmählich geht die Entwicklung und Fertigung der Corona-Impfstoffe in die heiße Phase. Doch Anleger sollten nicht nur die Impfstoffentwickler im Blick haben. Denn ein tieferer Blick in die Lieferketten bietet Wachstumschancen für das eigene Depot.

Biontech hat am 21. Dezember eine Zulassung in Europa erhalten. Am 11.Dezember war der Impfstoff bereits via Notfallzulassung in den Vereinigten Staaten sowie zuvor in Großbritannien und Kanada genehmigt worden. Das Wertpapier hat seit Jahresbeginn 215 Prozent an Wert gewonnen. „Die Technologie des Unternehmens verspricht viel Potential, auch über die Impfstoffentwicklung gegen Infektionskrankheiten hinaus“, sagt Analyst Daniel Wendorff von der Commerzbank.