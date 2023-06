Gibt es auch an den Finanzmärkten die viel strapazierte Zeitenwende durch den Krieg in der Ukraine? Immer mehr Fachleute kommen zu dieser Ansicht. Vorbei also die Zeiten, als das Wachstum der Weltwirtschaft ordentlich, die Inflation niedrig und Geld billig waren. Goldlöckchen-Szenario wird die gute Zeit in Anlehnung an eine Erzählung im England des 19. Jahrhunderts genannt. An den Börsen bescherte diese bis zum Kriegsbeginn hohe Renditen auf Aktien, kräftige Gewinne mit Immobilien und steigende Kurse von Anleihen. Das Nachsehen hatten die Abstinenzler des Kapitalmarkts auf unverzinsten Konten.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Im Frühsommer des Jahres 2023 sind die Goldlöckchen jedoch so fern wie lange nicht mehr. Dies unterstreicht am Dienstag die Runde der Kapitalmarktfachleute beim Bundesverband Öffentlicher Banken (VÖB) im Hochhaus der Helaba in Frankfurt. Alle sechs vertretenen Banken rechnen in Deutschland mit einer Wirtschaftsschrumpfung dieses Jahr zwischen 0,1 und 0,6 Prozent. Aber auch in den wichtigen Exportmärkten Europa und den USA wird mit kaum Wachstum gerechnet.

Und für 2024 schreibt die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) für die USA 0,0 Prozent in ihre Prognose. „Wir raten dazu, die Auswirkungen der deutlich strafferen Geldpolitik nicht zu unterschätzen, sie bremst die Wirtschaft erheblich und belastet die deutschen Exportmärkte“, sagt Jens-Oliver Niklasch, Ökonom der LBBW. Während das Wachstumsbild der Fachleute trübe ist, bleibt die Inflation mindestens vorerst hartnäckig: „Der Wind hat zwar gedreht, aber die Kernrate der Inflation steigt weiter und macht keine Anstalten, nach unten zu folgen“, sagt Ulf Krauss von der Helaba. Dabei sieht er die Geldpolitik nun in einem Grenzbereich. „Der Stress im Finanzsystem steigt, vor allem im Immobilienmarkt.“

Michael Klawitter, Fachmann für Geldpolitik und Kapitalmärkte der Deka Bank, prophezeit keine normale Entwicklung der Zinsen: „Ich würde nicht davon ausgehen, dass jetzt automatisch die Zinsen schnell wieder runtergehen.“ Er verweist auf mehrere Preistreiber, die für eine hartnäckig höhere Inflation sorgen: „Lieferketten weniger abhängig zu gestalten heißt letztlich als Back-up doppelte Lieferketten und mehr Kapazitäten, das ist teuer. Und auch die geplante Dekarbonisierung kostet zunächst Geld und treibt die Preise.“

So einfach wie vor dem Ukrainekrieg wird es nicht mehr

Doch welche Geldanlage bietet sich in einem solchen Szenario an? So einfach wie in den Jahren vor dem Ukrainekrieg wird es nicht mehr, als alle Kapitalmarktkategorien gleichsam Gewinne abwarfen. Michael Klawitter verweist auf das nominale Wachstum, das hoch bleibt. „Das ist gut für die Gewinndynamik der Unternehmen, und es hilft Staaten und Unternehmen, die Schuldenquoten zu senken.“ Aktien profitieren von den steigenden Gewinnen. Christian Lips, Chefvolkswirt der Nord LB, verweist jedoch auf den Aspekt der Deglobalisierung, den Rückzug auf nationale Märkte und nennt es Desintegrationsschock: „Das macht uns alle ärmer, und die geopolitischen Sorgenfalten werden größer.“ Chancen sieht er vor allem für Unternehmen in der Hochtechnologie mit Zugang zu strategischen Gütern wie der Chipindustrie.

Auf den Anleihemärkten sehen die Fachleute einen speziellen Druck durch den Rückzug der Europäischen Zentralbank, in deren Besitz aktuell noch 40 Prozent der Staatsschuldtitel sind. Neue Käufer müssen die EZB ersetzen. Dies könnte Druck auf die Märkte ausüben. „Der Risikoaufschlag für Italien war zuletzt rückläufig, die hohe Verschuldung könnte aber bald wieder ein Thema an den Märkten werden“, sagt Birgit Henseler, Anleiheanalystin der DZ Bank. Die Renditen der zehnjährigen Anleihen aus Deutschland und den USA sehen die Fachleute moderat sinken in den nächsten zwölf Monaten.

Mehr zum Thema 1/

Stephan Kuhnke, Leiter des Portfoliomanagements der Fondsgesellschaft Bantleon, teilt den skeptischen Blick auf das wirtschaftliche Wachstum und rechnet mit einer verfestigten mittelfristigen Inflationsrate um 3 Prozent. „Die Demographie hemmt zugleich das Wachstum und treibt wegen weniger und deshalb teureren Arbeitskräften die Inflation.“ Den angemessenen Zins sieht Kuhnke entsprechend in den nächsten Jahren um 3 Prozent bei gleichzeitig geringerem Wirtschaftswachstum.

„Dies ist ein Szenario, in dem wir Anleihen gegenüber Aktien im Vorteil sehen“, sagt Kuhnke. „Insbesondere amerikanische Aktien sind zu hoch bewertet angesichts der Rezession, die wir dort für die zweite Jahreshälfte erwarten.“ Auch die Anlageklasse Immobilien sieht er angesichts der aktuell großen Risiken für eine Preiskorrektur und hoher Zinsen skeptisch, wenn zugleich vergleichsweise sichere 2,5 Prozent mit Bundesanleihen zu erzielen sind. Noch besser schätzt er im Rendite-Risiko-Profil Nachranganleihen bonitätsstarker Industrieunternehmen ein, die derzeit oft Renditen von mehr als 7 Prozent erwarten lassen.