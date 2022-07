Bald wieder 2,5 Prozent : Werden die höheren Zinsen zu einer Falle für Sparer?

Aktualisiert am

Nicht nur die EZB hebt die Zinsen an. Auch bei vielen Banken steigen die Zinssätze. Was ist bald wieder drin fürs Ersparte? Und wo müssen Sparer aufpassen?

Im Juli will die EZB zum ersten Mal seit elf Jahren die Zinsen erhöhen. Doch wie geht es danach weiter? Bild: Ilkay Karakurt

Es wird ein historischer Augenblick, wenn an diesem Donnerstag die Europäische Zentralbank (EZB) zum ersten Mal seit elf Jahren die Leitzinsen anhebt. Viele Zinsen, mit denen Verbraucher zu tun haben, sind allerdings zuletzt schon etwas gestiegen – und das dürfte noch weitergehen, wie das Internetportal Check 24 am Dienstag in einer Studie schreibt. „Klassische Geldanlagen, wie Tagesgeld- oder Festgeldkonten werden im Zuge der Zinswende attraktiver werden“, sagte Moritz Felde, Geschäftsführer Finanzservice bei Check 24. Erste Banken hätten die Zinsen insbesondere für kurze, aber auch für mittlere Laufzeiten erhöht. „Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend im Jahresverlauf fortsetzt und möglicherweise beschleunigt – zweieinhalb Prozent und mehr Zinsen für ein zweijähriges Festgeld könnten bald wieder möglich sein.“

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Zumindest in diese Richtung hatten sich zuletzt die Zinssätze insbesondere von ausländischen Instituten, die in Deutschland Spargelder einsammeln wollen, aber auch von weniger bekannten deutschen Instituten wie der SWK Südwest-Kreditbank entwickelt. Zum Teil kann es gerade bei Instituten ohne deutsche Einlagensicherung dabei höhere Risiken geben. Aber selbst bei den Sparkassen steigen die Zinsen wieder.

Inflation frisst Zins

Die Schwierigkeit dabei: Diese Zinssätze sind trotz allem so niedrig, dass Sparer real, also nach Abzug der Inflation, einen Verlust machen. Der Kapitalmarkt-Fachmann Hans-Jörg Naumer von Allianz Global Investors meint sogar, darin stecke verhaltensökonomisch eine Falle für die Sparer: Wenn sie bei wieder etwas höheren positiven Nominalzinsen ihr Geld unbesorgt aufs Sparkonto packten, statt es anderweitig anzulegen, weil der Verlustschmerz geringer sei, wenn der Betrag auf dem Konto nicht kleiner werde – dann verlören sie unter Umständen durch die negativen Realzinsen als Folge der hohen Inflation viel mehr.

Auch die Bauzinsen dürften weiter steigen, meint Check 24: „Die Durchschnittszinsen für zehnjährige Baufinanzierungen haben sich ausgehend von 0,8 Prozent zum Jahresstart fast vervierfacht und sind auf über drei Prozent geklettert“, sagt Ingo Foitzik, Geschäftsführer Baufinanzierung bei dem Unternehmen. Mit dieser Geschwindigkeit sei ein Anstieg auf vier Prozent bis zum Spätsommer möglich. „Allerdings sehen wir nach dem steilen Anstieg im Juni aktuell leichte Zinssenkungen der Banken“, hob Foitzik hervor. In jedem Fall werde sich die durchschnittliche Baufinanzierung bis Ende dieses Jahres um einige Tausend Euro innerhalb der Laufzeit verteuern. „Verbraucher mit laufender Finanzierung sollten die Sondertilgung nutzen, um die Restschuld am Laufzeitende möglichst gering zu halten“, meint Foitzik: „Außerdem können sie Angebote für Forward-Darlehen prüfen, um sich die heutigen Zinsen für die Zukunft zu sichern.“

Erste Banken haben Negativzinsen abgeschafft

Spannend wird, wie es mit den Negativzinsen der Banken für ihre Sparer weitergeht. Noch ist etwas unklar, ob die EZB ihre negativen Einlagenzinsen für Banken jetzt nur vermindert und im September dann ganz abschafft, wie sie es eigentlich angekündigt hatte. Am Dienstag gab es Berichte, das könnte unter Umständen doch auch jetzt am Donnerstag schon passieren. In jedem Fall hat rund ein Drittel der Banken eine Regelung, dass bei ihnen automatisch die Negativzinsen für die Kunden verschwinden, wenn die EZB die Strafzinsen für Banken abschafft. Deutsche Bank und Commerzbank hatten angekündigt, nach der Notenbank auch einen solchen Schritt gehen zu wollen.

Das Internetportal Verivox hat zudem eine Übersicht erstellt, der zufolge eine ganze Reihe von Banken ihre Negativzinsen sogar schon vor der EZB abgeschafft hat. „Seit Ende April haben 34 Banken ihre Negativzinsen komplett abgeschafft“, schreibt Verivox. Bei weiteren 15 Banken seien die Freibeträge deutlich angehoben worden, so dass zumindest ein Großteil der Kunden keine Negativzinsen mehr zahlen müsse. Bei einer weiteren Bank, der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau, fielen die Verwahrentgelte zum 1. August weg.

Unter den Banken, die bereits aus den Negativzinsen ausgestiegen seien, befänden sich neben Online-Banken wie der ING, N26 oder 1822direkt vor allem viele regionale Institute – darunter mehrere Sparda- und PSD-Banken, aber auch Volksbanken und Sparkassen.

Mehr zum Thema 1/

Strengere Standards für Kreditvergabe

Unterdessen haben die Banken in Deutschland ihre Standards für die Vergabe von Baukrediten offenbar spürbar verschärft. Wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage der EZB unter 153 Instituten aus dem Euroraum hervorgeht, wurden die Standards für die Kreditvergabe an Unternehmen bereits im Frühjahr strenger. Für das laufende Sommer-Quartal dürften die Banken die Standards weiter straffen, hieß es.

Die befragten deutschen Banken verschärften ihre Vergaberichtlinien zwar nur geringfügig, wie die Bundesbank mitteilte. Bei privaten Wohnungsbaukrediten fiel die Verschärfung jedoch so stark aus wie noch nie seit Einführung der Umfrage. Dabei spielten die eingetrübten Aussichten auf dem Wohnimmobilienmarkt sowie eine geringere Kreditwürdigkeit die wichtigste Rolle. Für das dritte Quartal planen die Banken, noch restriktiver vorzugehen.