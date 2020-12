Bester Dax-Monat seit Jahren : Wer von der Börsenrally besonders profitiert

Corona ist also doch nicht das einzige Thema an der Börse. Fast schien es, als würden die Anleger rund um die Welt nur noch darauf schielen, wann nun endlich ein Impfstoff dafür sorgt, dass die globale Wirtschaft wieder Fahrt aufnehmen kann – jede Erfolgsmeldung in die Richtung ließ in den vergangenen Wochen die Kurse ansteigen. Am Dienstag waren es nun einmal ganz klassische Konjunkturmeldungen, die für weiteren Auftrieb sorgten: In China erreichte der viel beachtete Einkaufsmanagerindex Caixin den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt. Das dürfte das Geschäft in der wichtigen deutschen Exportindustrie beleben und sorgte für ansehnliche Kursgewinne unter anderem für die Autowerte Volkswagen, Daimler und BMW.

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Mit einem Plus von mehr als 1 Prozent im Tagesverlauf setzte der deutsche Leitindex am 1. Dezember seinen Lauf aus dem November fort. Mit einem Zuwachs von gut 15 Prozent war es der beste November in seiner mehr als 30 Jahre währenden Geschichte und der beste Handelsmonat seit zwölf Jahren. Ähnlich gut lief es für die deutschen Nebenwerte aus M-Dax und S-Dax und auch auf anderen Märkten. Der Auswahlindex der Eurozone Euro Stoxx 50 legte im selben Zeitraum 18 Prozent zu. Der Dow-Jones-Index der amerikanischen Standardwerte verbuchte im November mit einem Plus von fast 12 Prozent den größten prozentualen Monatsgewinn seit Januar 1987.