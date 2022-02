Porsche : Mit Vollgas an die Börse

Es ist eine Sensation: Der Automobilkonzern Volkswagen will seine Sportwagen-Tochtergesellschaft Porsche an die Börse bringen. Es würde einer der größten Börsengänge der Geschichte werden – und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Analysten und Investmentbanker taxieren den Wert des Sportwagenherstellers auf Beträge zwischen 60 und 100 Milliarden Euro. Manche halten so­gar 120 Milliarden und mehr für möglich. VW plant dabei offenbar, ein Viertel des Unternehmens an die Börse zu bringen. Je nachdem, wie die Anleger den Hersteller letztlich bewerten, könnte das Emissionsvolumen zwischen 15 und 30 Milliarden Euro liegen.

Das Aktienkapital soll dabei je zur Hälfte in Vorzugs- und Stammaktien aufgeteilt werden. Die Porsche SE, die Holding der Familien Porsche und Piëch, will sich direkt an der Porsche AG, also dem Sportwagenhersteller, beteiligen. Neben den aktuell gut 53 Prozent, die von der Holding an VW gehalten werden, soll Porsche die zweite Kernbeteiligung werden. Die Holding hat angekündigt, Stammaktien erwerben zu wollen, die im Gegensatz zu den Vorzugsaktien stimmberechtigt sind. Dem Vernehmen nach geht es um 25 Prozent und eine Aktie. Damit hätten die Familien Porsche und Piëch eine Sperrminorität und wieder unmittelbaren Zugriff auf die Sportwagenmarke.