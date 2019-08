Fragen und Antworten : Wer künftig für die Pflege zahlen muss

Die Regierung will Familien mit pflegebedürftigen Menschen entlasten. Was bringt das und wer profitiert? Die 7 wichtigsten Fragen und Antworten.

Wer hilfebedürftige Angehörige hat und selbst über ausreichendes Einkommen verfügt, wird bisher im Regelfall vom Sozialstaat in die Pflicht genommen, mit finanziellen Eigenbeiträgen Unterstützung zu leisten. Und wo das Sozialamt trotzdem schon Hilfen bezahlt, kann es sich von den Angehörigen später eine Eigenbeteiligung zurückholen. Dies will die Regierung nun ändern: Mit dem vom Bundeskabinett am Mittwoch beschlossenen „Angehörigenentlastungsgesetz“ sollen Angehörige mit weniger als 100.000 Euro Jahreseinkommen künftig in aller Regel von dieser Pflicht befreit werden. Union und SPD wollen damit eine Vereinbarung aus ihrem Koalitionsvertrag umsetzen.

Worum geht es genau bei der geplanten Neuregelung?