Teuerung : Wenn der Lohn mit der Inflation steigt

Das Kabinenpersonal von Eurowings ist im Genuss eines Privilegs, von dem viele Beschäftigte im Moment träumen dürften. Der Lohn dieser Mitarbeiter der Airline, einer Lufthansa-Tochtergesellschaft, ist automatisch an die Inflation gekoppelt. Und zwar per Tarifvertrag: Zum 1. Januar nächsten Jahres sollen die Löhne in der Höhe der durchschnittlichen Inflation dieses Jahres steigen.

Wenn die nicht weit von einem zweistelligen Wert entfernt ist, wovon die meisten Ökonomen ausgehen, dann steigt der Lohn tatsächlich um diesen Prozentsatz. „Die Erhöhung wird erstmalig mit der Gehaltsabrechnung im Februar 2023 ausgezahlt“, sagt Norbert Reuter von der Gewerkschaft Verdi. Eine zweite, ähnliche Gehaltsanpassung soll es noch einmal im Dezember 2023 geben, dann bezogen auf die monatlichen Inflationsraten im Januar bis Oktober nächsten Jahres.

Löhne, die direkt oder indirekt an die Inflation gekoppelt sind: Das ist ein Phänomen, das es in anderen Ländern häufiger gibt, das in Deutschland aber nicht so verbreitet ist, wie Dominik Groll sagt, Ökonom am Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel. Ähnliches gibt es auch für die Höhe der Miete in manchen Mietverträgen. In Zeiten, in denen die Inflation schwach war, spielte beides keine so große Rolle. Jetzt aber ist die Inflationsrate im Euroraum erstmals seit der Gründung der Europäischen Währungsunion zweistellig geworden – da wird das sehr relevant.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte 2021 mal untersuchen lassen, wie viele Beschäftigte im Euroraum unter solche Regelungen für inflationsindexierte Löhne fallen. Sie kam auf etwa 3 Prozent der Beschäftigten in der Privatwirtschaft des Euroraums mit direkten automatischen Kopplungen. Größer sei die Zahl, wenn man indirekte Anbindungen, Mindestlöhne und Staatsbeschäftigte mit einbeziehe.

Länder, in denen dieses Phänomen eine besondere Bedeutung habe, seien etwa Belgien, Zypern, Malta und Luxemburg. Als der aktuelle Anstieg der Inflation in der EZB anfangs als nur vorübergehende Entwicklung galt, hatte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane mal ins Gespräch gebracht, die Inflationsindexierung der Löhne aus diesem Grund ausnahmsweise mal auszusetzen, um die Preisentwicklung von dieser Seite nicht noch mehr zu befeuern. Davon hat man jetzt lange nichts mehr gehört.

„In Ländern wie Belgien gibt es mehr inflationsindexierte Löhne, in Deutschland ist das relativ selten“, sagt Hagen Lesch, Tarifexperte beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln: „Der Tarifvertrag von Verdi für das Eurowings-Kabinenpersonal ist ein Beispiel.“ Er gilt für gut 1500 Beschäftigte. In anderen Tarifverhandlungen ringen die Gewerkschaften zwar um einen Inflationsausgleich, es gibt aber keine formale Bindung. Die IG Metall etwa will 8 Prozent mehr Lohn durchsetzen, die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 10,5 Prozent.

In Belgien hat die ganze Angelegenheit schon für erheblichen Streit gesorgt. Das System dort ist nicht unkompliziert – im Kern aber ist die Lohnentwicklung an die Inflation gekoppelt. Die belgische Inflationsrate lag im Oktober bei 13,1 Prozent; über eine solche Lohnerhöhung würde sich wohl jeder freuen. Allerdings ist dort nicht die allgemeine Inflationsrate entscheidend, wie Thomas Miessen von der belgischen Gewerkschaft CSC hervorhebt. Vielmehr blickt man auf einen speziellen „Gesundheitsindex“: Dessen Warenkorb aus 500 Preisen enthält weder Alkohol und Tabak noch Benzin. Gleichwohl sind dabei die Preissteigerungen aktuell hoch: Es gibt Prognosen, dass Löhne und Gehälter im Januar 2023 um 10 Prozent steigen könnten.

Im privaten Sektor steigen die Löhne inflationsabhängig durch „sektorale kollektive Arbeitsabkommen“ – im öffentlichen Sektor gesetzlich, wenn die Inflation in einem bestimmten Zeitraum bestimmte Schwellen überschreitet. Zum dritten Mal in diesem Jahr wurden sie im September um 2 Prozent erhöht. Während die Gewerkschaft das System „sozial“ nennt und dafür kämpft, murrt zumindest ein Teil der Unternehmerschaft: In einer Umfrage, die im Juni vom Verband der flämischen Selbständigen veröffentlicht wurde, nannten neun von zehn Unternehmern das derzeitige System „unhaltbar“.

In Deutschland hingegen haben Mietverträge, bei denen die Miete an die Inflation gekoppelt ist, in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen, wie Reiner Braun vom Immobilieninstitut Empirica sagt. Der Eigentümerverband Haus und Grund schätzt, dass 2,5 Prozent der 12 Millionen von Privaten vermieteten Wohnungen mit solchen Indexmieten ausgestattet seien. Hinzu kämen Wohnungen der gewerblichen Anbieter.

Zum Jahreswechsel könnten die Vermieter bei diesen Verträgen die Miete um die durchschnittliche Inflationsrate des Jahres 2022 anheben; also womöglich zwischen 8 und 10 Prozent. Allerdings passiert das nicht von selbst, der Vermieter muss die Mietsteigerung ausrechnen und dem Mieter eine entsprechende Erhöhung mitteilen. Haus-und-Grund-Präsident Kai Warnecke meint aus dem bisherigen zurückhaltenden Mieterhöhungsverhalten der privaten Vermieter ablesen zu können, dass sie diese Möglichkeit nicht voll ausschöpfen werden. Der eine oder andere Vermieter werde sicherlich höhere eigene Kosten weitergeben – aber nicht jeder und nicht unbedingt in der vollen Höhe der Inflation.