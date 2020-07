Corona-Krise : Auf Banken rollt eine große Welle von Kreditausfällen zu

Die Banken werden nervöser, wie das Führungschaos in der Commerzbank eindrucksvoll zeigt. Doch auch in anderen Häusern muss man sich auf unruhige Zeiten einstellen. Denn es droht eine Welle von Kreditausfällen auf sie zuzurollen. In der ganzen Welt prognostiziert die Ratingagentur Standard&Poor’s (S&P) in diesem und im nächsten Jahr Kreditverluste von 2,1 Billionen Dollar. Davon dürften allein 1,3 Billionen Dollar auf das laufende Jahr entfallen. Das ist mehr als doppelt so viel wie im zurückliegenden Jahr.

Am schwersten dürfte nach Ansicht der S&P-Analysten die asiatisch-pazifische Region, insbesondere China, betroffen sein. Auf diese Region dürften 60 Prozent der Kreditverluste entfallen. Doch in Nordamerika und Europa besteht kein Anlass zur Entwarnung, weil auch hier mit einer deutlichen Zunahme der Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite zu rechnen ist. Für Westeuropa prognostiziert S&P in den Jahren 2020 und 2021 Kreditverluste von insgesamt 228 Milliarden Dollar. Im Vergleich zum Niveau 2019 von 54 Milliarden Dollar sind die europäischen Banken mit einem Anstieg von 120 Milliarden Dollar konfrontiert.