Richtig sparen : Welcher Fonds ist steuerlich der beste?

Fonds sind für die meisten Anleger die beste Wahl. Sie sind günstig zu bekommen und verteilen das Risiko auf viele Wertpapiere. Das ist sicherer, als nur eine Aktie oder eine Anleihe zu kaufen. In manchen Weltregionen, etwa China, ist die Anlage sowieso nur über Fonds sinnvoll, weil Ausländer einzelne Papiere nur schwer oder gar nicht erwerben können.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Geld & Mehr" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Für welchen Fonds man sich dann entscheidet, hängt natürlich erst einmal davon ab, ob man Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe oder eine Mischung daraus kaufen will und in welcher Region der Welt man investiert sein möchte. Dazu gibt es dann zwei Wege: über die klassischen aktiven Fonds, bei denen ein Fondsmanager versucht, die Wertpapiere zu kaufen, die künftig überdurchschnittliche Gewinne versprechen. Oder über passive Fonds, die diesen Versuch gar nicht erst wagen, sondern einfach nur 1:1 einen Index wie den Dax nachbauen. Sie kaufen die Mitglieder des Dax genau in der Gewichtung, wie sie auch in dem Index vertreten sind.