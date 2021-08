Technische Analyse : Welche Signale der Ölpreis für die Weltkonjunktur sendet

Aktualisiert am

Mein Vater arbeitete lange Zeit im damaligen Kernforschungszentrum Karlsruhe. In den „Heißen Zellen“, einer Pilotanlage zur Wiederaufarbeitung von Kernbrennstäben, war er unter anderem für den Strahlenschutz zuständig. Dass dieser Auftrag alles andere als „ohne“ war, erfuhr ich oft genug: Dann wurde nachts oft wild an unsere Haustür getrommelt, mein Vater zog sich hastig an und machte sich mit seinem Fahrer auf den Weg.

Das Kernforschungszentrum veröffentlichte regelmäßig Publikationen, in denen über den Stand der Forschung, über aktuelle und geplante Projekte berichtet wurde. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich einst meinen Augen kaum trauen wollte: In einer sehr frühen Schrift, wenn ich mich richtig entsinne, aus den Sechzigerjahren, waren Zukunftsvisionen der Kernenergie zu sehen: Eine Abbildung zeigte einen atomgetriebenen Hubschrauber.