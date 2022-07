Spar-Serie : 1000 Möglichkeiten, wie sich Strom sparen lässt

Die Strompreise in Deutschland sind im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr um rund 16 Prozent gestiegen, im März waren sie EU-weit die fünfthöchsten. Höchste Zeit also, mit dem wertvollen Gut sparsamer umzugehen. Manches lässt sich schnell umsetzen. Müssen wirklich abends im Wohnzimmer alle verfügbaren Lampen brennen? Muss der Fernseher den ganzen Tag laufen, obwohl er von allen ignoriert wird? Diese Art der Stromverschwendung ist leicht abzustellen und bringt mehr, als sich mancher in seiner Bequemlichkeit eingestehen mag. Der Energieverbrauch eines Fernsehers etwa ist im eingeschalteten Zustand um ein Mehrhundertfaches höher als im ausgeschalteten.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Auch andere leerlaufende Geräte kann man abstellen. Viele PC- und Laptop-Besitzer etwa sind gewohnt, ihre Rechner laufen zu lassen, weil der Prozess des Hoch- und Runterfahrens früher lang dauerte. Moderne Geräte mit SSD-Festplatten starten jedoch in Sekundenschnelle und lassen sich ebenso rasch wieder abschalten. Wer dennoch seinen Rechner laufen lässt, sollte wenigstens die Energiespareinstellungen so wählen, dass Monitor und Rechner schnell in den Sparmodus gehen. Wer es ernst meint mit dem kurzfristigen Stromsparen, sollte eine Wohnungsbegehung machen und sich überlegen, welche Geräte wo nutzlos in Betrieb sind.