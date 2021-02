Die Macht der Masse : Die Konsequenzen aus dem Gamestop-Hype

Am vergangenen Mittwoch gab es tatsächlich einmal eine Nachricht aus der Firmenzentrale des Videospielehändlers Gamestop in Grapevine, Texas: Man habe einen neuen Chief Technology Officer gefunden, teilte das Unternehmen mit, einen Mann mit Zuständigkeit fürs Digitale also. Das war insofern bemerkenswert, als dass die Welt zuletzt viel über Gamestop gehört hatte, aber nur wenig von Gamestop selbst. Der Aktienkurs des Unternehmens reagierte kaum auf die Nachricht, zumindest gemessen an den unglaublichen Ausschlägen, die sich in den Tagen und Wochen zuvor ereignet hatten.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Bei rund 20 Dollar hatte der Kurs noch zu Jahresanfang gelegen, als Gamestop außer ein paar Eingeweihten und Videospielefans nur den wenigsten ein Begriff war. Dann war der Kurs in einer rasanten Bewegung auf zwischenzeitlich bis zu 350 Dollar gestiegen, und auch wenn er nun wieder in gleicher Rasanz deutlich gefallen ist, gibt es an den Börsen dieser Welt momentan nur ein Thema: Gamestop.

Eine faszinierende Konstellation

Das hat aber wenig mit dem Unternehmen selbst zu tun, wie die Reaktion der Aktie auf die Nachricht aus der Firmenzentrale zeigt. Stattdessen geht es um eine Auseinandersetzung, wie sie die amerikanische Wall Street in dieser Form noch nicht erlebt hat: Einfache Anleger – eine Gruppe, der in jüngster Vergangenheit eigentlich kaum noch Einfluss auf das Marktgeschehen zugesprochen wurde – fordern auf einmal die Profis heraus. Eine Konstellation, die so faszinierend ist, dass der Streamingdienst Netflix angeblich schon an eine Verfilmung denken soll, obwohl das ganze Phänomen gerade einmal wenige Tage alt ist.

Wie diese Herausforderung der Profis abläuft, ist technisch ein bisschen kompliziert, aber stark vereinfacht in etwa so geschehen: Hedgefonds sind eine spezielle Spielart von Investmentfonds, die sowohl auf steigende als auch auf fallende Aktienkurse spekulieren können. Bei kaum einem Unternehmen hatten sie zuletzt stärker auf fallende Kurse gesetzt als bei Gamestop – und zwar aus einem durchaus nachvollziehbaren Grund: Dass die Welt eine Einzelhandelskette für Videospiele in Zeiten des Online-Handels nicht mehr dringend benötigt, klingt einleuchtend.

Vornehmlich jüngere Anleger, die sich vor allem über die Social-Media-Plattform Reddit austauschen, stellten sich dieser Spekulation entgegen. Sie verabredeten sich zum Kauf, was den enormen Kurssprung der Gamestop-Aktie auslöste. Das führte zu einer Situation, die man an den Finanzmärkten als „Short Squeeze“ bezeichnet: Sobald die Hedgefonds merkten, dass die Kurse sich völlig anders entwickelten als gedacht, fügte das ihren Portfolios enormen Schaden zu, den sie dringend begrenzen mussten. Dies geht technisch nur, indem auch sie nun Gamestop-Aktien kauften, was den Kursanstieg noch einmal zusätzlich verstärkte. Die jungen Anleger, die oft martialisch „Reddit Army“ (Reddit-Armee) genannt werden, hatten die Profis mit ihren eigenen Waffen geschlagen, so schien es. Doch in der vergangenen Woche fiel der Gamestop-Kurs heftig, statt der Hedgefonds litten nun viele der neuen Anleger.

Wird die Börsenwelt besser?

Wie die Geschichte am Ende ausgeht, ist also noch nicht sicher. Aber es tobt bereits die Debatte, wie diese neue Konstellation den Finanzmarkt verändern wird. Wird sie die Börsenwelt demokratischer, vielleicht sogar besser machen?

Man darf Hoffnung haben. Vielen Profianlegern passt nicht, was sie da gerade erleben, insofern ist es verständlich, dass sie die Geschehnisse mit zum Teil harschen Worten verurteilen. Und natürlich ist einiges, was sich auf Aktienforen wie Wallstreetbets im Internet abspielt, ungewohnt schrill und von übertriebenem Selbstbewusstsein manch junger Anleger getragen, die es den Etablierten unbedingt einmal zeigen wollen. Doch im Großen und Ganzen kann aus dieser neuen Teilhabe der Jüngeren an der Börsenwelt etwas Gutes erwachsen. Dazu lohnt es sich, einige der jüngsten Entwicklungen genauer unter die Lupe zu nehmen.