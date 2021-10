Aktualisiert am

So fährt das Smartphone sicher mit

Handyhalterungen im Test : So fährt das Smartphone sicher mit

Egal, ob auf der Bergtour oder in der Stadt: Beim Radfahren nützt ein Blick auf eine Navigationsapp. Doch wohin mit dem Smartphone? Beide Hände gehören schließlich an den Lenker. Wer das Telefon während des Radelns in der Hand hält, riskiert ein Bußgeld von 55 bis 100 Euro.

Clevere Handyhalterungen helfen. Sie erleichtern den Blick auf das Smartphone während der Fahrt und machen dessen Nutzung legal. Die F.A.S. hat sieben Halterungen getestet. Wir achteten auf die Montage am Lenker, das Verhalten während der Fahrt und die Nutzbarkeit des Geräts. Die Testroute führte über ebene, asphaltierte Straßen und Fahrradwege, aber auch über holprige Waldwege, Kopfsteinpflaster und Bordsteinkanten. Als Testgeräte nutzten wir ein eher kleines iPhone 6s von Apple und ein größeres Galaxy S20 FE von Samsung.