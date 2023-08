Keine Frage: Gut geht es dem Volkswagen-Konzern nicht. Schon lange ist China eine Säule des Konzerns, dort aber wachsen die politischen Risiken – und in der Zwischenzeit verliert Volkswagen Kunden an junge E-Auto-Hersteller. Die Frage ist, ob sich in Zukunft auch genügend VWs und Porsches, Audis und Škodas in Europa verkaufen werden.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge









Doch all das hat die Börse – wie so oft – schon eingepreist. Die verschiedenen Aktien des VW-Konzerns sind ziemlich billig geworden, und deshalb interessiert sich so mancher Anleger schon wieder dafür, ein paar Anteile an dem Konglomerat der Familien Porsche und Piëch zu kaufen. Mit den laufenden Gewinnen lässt sich der Firmenwert schon in ein paar Jahren finanzieren. Nur welche der vielen Aktien soll man dann kaufen?