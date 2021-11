Aktualisiert am

Weihnachtsbäume liefern lassen : Oh, Onlinebaum

30 Millionen Weihnachtsbäume werden in Deutschland jedes Jahr verkauft. Immer mehr davon kommen aus dem Internet. Doch gehen dabei die Emotionen verloren?

Nachschub fürs Fest: Weihnachtsbaumschule in Brandenburg Bild: ZB

Die Bilder im Kopf sind etwas verblasst, doch alle Jahre wieder kommen sie verlässlich hoch: von der Autofahrt vor Weihnachten aus der Stadt im Rheinland in den Westerwald. Von der Säge und dem Seil. Von der Suche nach dem passenden Baum, von der Tanne, die aus dem Kofferraum ragt. Und von dem Lamento der Mutter, dass Mann und Kinder wieder einmal ein viel zu krummes Gewächs mitgebracht hätten. Für viele der in den Siebziger- oder Achtzigerjahren aufgewachsenen Menschen hierzulande dürfte der Direktkauf eines Weihnachtsbaums in einer Baumschule bis heute zu den langlebigsten Kindheitserinnerungen gehören. Zumal wenn sie den eigenen Baum selbst absägen durften.

Heute sind Christbäume Massenware. 29,8 Millionen Weihnachtsbäume wurden in Deutschland rund um die Festtage im vergangenen Jahr verkauft, rechnet der Hauptverband der Deutschen Holzindustrie vor. Im Jahr 2003 waren es rund drei Millionen weniger. Gründe für den Zuwachs gibt es viele: der Wunsch nach einem Zweitbaum, die steigende Zahl von Singlehaushalten oder die Initiativen von Kommunen, ihre Innenstädte in der Vorweihnachtszeit zu verschönern.