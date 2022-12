Leben und Vermögen : Worüber Sie sich an Weihnachten klar werden sollten

Geld und Reichtum sind wichtig. Noch wichtiger sind aber Mut und Zuversicht, um herauszufinden, was man möchte und wer man sein will. Dafür ist Weihnachten genau der richtige Zeitpunkt.

Erinnern Sie sich noch an meine letzte Weihnachtsbotschaft? Vor einem Jahr habe ich Ihnen von einer Dame aus dem Hessischen berichtet, die zwei Häuser in Frankfurt geerbt hatte. Ich habe die Millionärin als „traurige Erbin“ und die Immobilien als „schöne Bescherung“ bezeichnet. Die Erträge wurden von Reparaturen, Steuern und Zinsen aufgefressen, doch die Erbin konnte sich nicht von den alten Gemäuern trennen.

Nun will ich Ihnen vor dieser Weihnacht einen Herrn aus dem Bayerischen vorstellen. Auch er hat geerbt, auch er ist in Immobilien gefangen, doch am traurigsten ist die Tatsache, dass der Gentleman auf dem besten Wege ist, sich in Sehnsüchten und Träumen zu verlieren. Sollten auch Sie in ähnlichen Nöten stecken, lesen Sie doch bitte meine diesjährige Botschaft zur Weihnacht, weil sie mit dem Hinweis verbunden ist, dass am Ende jedes Tunnels ein Lichtlein wartet.