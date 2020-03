Anleger in Angst : Kursrutsch auch in Amerika

Aufgrund des starken Kursverfalls an den amerikanischen Aktienmärkten haben die Börsen in New York den Handel kurz nach Beginn vorübergehend ausgesetzt. Zuvor tendierten die Leitindizes Dow Jones und S&P 500 jeweils um mehr als 7 Prozent niedriger.

Zugleich fragten Anleger als ausfallsicher geltende Papiere wie beispielsweise amerikanische und deutsche Staatsanleihen verstärkt nach: Richtungweisende Bundesanleihen mit zehn Jahren Laufzeit rentierten mit beinahe minus 0,9 Prozent so niedrig wie nie zuvor, der Euro wertete auf mehr als 1,14 Dollar auf.

In Deutschland verminderte sich der Standardwerteindex Dax im Tagesverlauf um mehr als 8 Prozent auf 10.600 Punkte und steuerte damit zugleich auf den größten Tagesverlust seit mehr als 18 Jahren zu. Einzelne Werte erlitten teils deutlich stärkere Verluste: Die Anteile an der Deutschen Bank verbilligten sich um bis zu 15 Prozent, der des Autoherstellers Daimler um 13 Prozent, die Kurse von Volkswagen, BMW, Wirecard oder BASF fielen um 10 Prozent.

Als Grund nennen professionelle Anleger sowohl das sich gerade außerhalb Chinas weiter ausbreitende neuartige Coronavirus als auch den offenbar heraufziehenden Ölpreiskampf zwischen den bedeutenden Förderländern Saudi-Arabien und Russland. Daraufhin sank der Ölpreis dramatisch: Der Preis für ein Fass (159 Liter) der europäischen Ölsorte Brent verminderte sich um bis zu 30 Prozent knapp oberhalb von 30 Dollar.

Regierungen in Europa raten zu immer größerer Vorsicht oder schränken geplante Veranstaltungen ein. Am Wochenende beschloss die schwarz-rote Koalition in Berlin, der deutschen Wirtschaft zu helfen, etwa über umfassenderes Kurzarbeitergeld.

Auch die Aktienkurse an anderen europäischen Börsen sanken kräftig: Der Börsenindex der Schweiz lag am Vormittag um mehr als 5 Prozent im Minus. Der wichtigste britische Index FTSE brach sogar um mehr als 8 Prozent ein. Die wichtigsten Aktienmarktbarometer in Asien hatten ebenfalls deutlich nachgegeben. An den Börsen in Japan und Australien verminderten sich die Kurse um durchschnittlich 6 bis 7 Prozent.

Amerikanische Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit, die eine wichtige Orientierung für die Weltfinanzmärkte darstellen, rentierten mit etwas mehr als 0,4 Prozent und damit ebenfalls auf einem Tiefstand. In Europa waren neben deutschen Staatsanleihen auch die Anleihen der Niederlande, Österreichs oder Finnlands gefragt. Italienische Staatspapiere dagegen wurden verkauft.

Der Euro allerdings zeigte sich sehr stabil und wertete gegenüber dem Dollar auf nun 1,14 Dollar auf. Die Entwicklung am Devisenmarkt kennzeichnet sich wiederum auch dadurch, dass die amerikanische Notenbank Federal Reserve in der vergangenen Woche die Leitzinsen überraschend um einen halben Prozentpunkt verringerte. Viele professionelle Marktbeobachter halten weitere Schritte der Währungshüter in Washington für durchaus wahrscheinlich. Sie gehen davon aus, dass auch die Europäische Zentralbank auf das aktuelle Marktumfeld reagieren wird.