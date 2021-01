Testament und Weltreise : Wem die Stunde schlägt

Na, liebe Leser, wie sind Sie in das neue Jahr hineingekommen? Frisch und voller Tatendrang wie in alten Zeiten? Oder eher ängstlich und verzagt, weil Sie die Sorge haben, dass das Ende nahe ist? Ich weiß nicht, ob Sie sich an die Frage erinnern, die ich Ihnen vor zwei Jahren gestellt habe. Damals wollte ich von Ihnen wissen, was Sie machen würden, wenn Sie heute Mittag erführen, dass Ihr schönes Leben in sechs Monaten zu Ende sein wird. Der eine oder die andere von Ihnen wird sich, so hoffe ich, an diese Kolumne erinnern, doch die meisten von Ihnen, da mache ich mir nichts vor, haben das gute Stück längst vergessen.

Nun ist Corona aber nicht besiegt, und vielleicht haben auch Sie in den vergangenen Tagen oder Wochen einen Angehörigen oder Freund verloren. Daher muss ich die Frage „in entschärfter Form“ wiederholen. Was würden Sie tun, wenn Sie trotz Impfung in zwei Jahren sterben? Darf ich Sie bitten, Ihre heutigen Gefühle nicht zu gegebener Zeit, sondern bis zum nächsten Sonntag zu Papier zu bringen? Dann hätten wir endlich Klarheit, was Ihnen im Leben wirklich wichtig ist, und anschließend könnten Sie sich auf den Weg machen, diese Träume und Wünsche so schnell wie möglich zu verwirklichen, weil jede Stunde zählt, wenn das Ende naht.