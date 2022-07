Nachhaltige Geldanlage : Warum Versicherungen so wichtig fürs Klima sind

Wenn einer Branche zuzutrauen ist, einen spürbaren Effekt in der nachhaltigen Kapitalanlage zu hinterlassen, dürften die deutschen Versicherer weit oben auf der Liste stehen. Sie verwalten ein Vermögen von gut 1,8 Billionen Euro für ihre Kunden, und wenn sie wie von vielen Unternehmen beabsichtigt künftig nach Nachhaltigkeitskriterien (Environment, Social, Governance; ESG) anlegen, wird es zu größeren Umschichtungen kommen.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. Folgen Ich folge



„Wir sind bereit, in den Markt zu gehen, sobald er skalierbare Investments ermöglicht“, sagt Marc Michallet, Finanzvorstand und Vorsitzender der R+V Nachhaltigkeitskommission. Angepasst an die Berichte des internationalen Klimarats IPCC, will das Unternehmen die eigene Verantwortung für Treibhausgasemissionen zurückfahren: durch die Kapitalanlage, die Versicherungsrisiken in den Verträgen und den Geschäftsbetrieb. „Finanzmärkte bieten einen großen Hebel. Viele Investoren machen sich auf, in erneuerbare Energien und ESG-konforme Anlagen zu investieren.“ Windkraft und Solaranlagen seien weiter, grüner Wasserstoff müsse noch entwickelt werden.