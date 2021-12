Immobilienerbe : Lieber Aktien als Betongold

Es tut mir leid, Ihnen auch in diesem Jahr, so kurz vor Weihnachten, nichts Erbauliches mit auf den Weg geben zu können. Stattdessen möchte ich Ihnen von einer Frau aus dem Hessischen berichten, die im Sommer zwei Immobilien in Frankfurt geerbt hat. Der Vater ist vor zehn Jahren gestorben, die Mutter im Sommer dieses Jahres gegangen. Nun ist die Frau gleichsam über Nacht sechsfache Millionärin geworden, weil der Wert der Zinshäuser in den vergangenen Jahren immens gestiegen ist. Falls Sie glauben, dies sei ein Geschenk des Himmels, möchte ich Ihnen diesen Glauben nicht nehmen. Doch ich bin eher der Meinung: Das ist (k)eine schöne Bescherung! Was veranlasst mich zu dieser Abwertung der Erbschaft?

Die Geschichte beginnt mit der Biographie der Erbin. Die Frau ist 52 Jahre alt, hat nichts Vernünftiges gelernt und hing in den vergangenen Jahren mehr oder weniger am Tropf der Eltern. Männertechnisch war ihr das Glück auch nicht hold. Die erste Beziehung ging mit einem „Malheurchen“ in die Brüche, das heute 29 Jahre alt ist, und der bis dato letzte Mann hat sich vor wenigen Monaten aus dem Staub gemacht. Dafür besitzt die Frau nun Häuser im Wert von sechs Millionen Euro! Die jährlichen Mieten liegen bei 120.000 Euro im Jahr. Doch falls Sie glauben, das sei viel Geld, sollten Sie die folgenden Hinweise nicht überlesen. Die beiden Zinshäuser sind 70 Jahre alt und zu 100 Prozent abgeschrieben. Folglich sind die Erträge in voller Höhe steuerpflichtig. Das führt nach der Grundtabelle zu Abgaben von rund 44.000 Euro, sodass der Erbin noch 76.000 Euro pro Jahr bleiben.