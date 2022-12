Zinswende : Welche Bank jetzt wie viel Zinsen zahlt

Aktualisiert am

So langsam kommt auch bei den großen Banken Fahrt in die Zinswende. Zahlen Commerzbank und Deutsche Bank für Tages- und Festgeld mehr als die Sparkasse von nebenan?

Nicht nur bei den Bauzinsen, auch bei den Sparzinsen spürt man die Zinswende mittlerweile. Die Zinssätze, die Banken den Sparern anbieten, liegen zwar weiterhin weit unter der Inflationsrate von 10 Prozent. Immerhin aber können Sparer für Festgeld auf zwei Jahre jetzt rund 3 Prozent Zinsen im Jahr bekommen. Beim Tagesgeld liegt der Spitzenwert unter den Privatbanken bei 1,4 Prozent, garantiert allerdings nur für vier Monate.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Da können die Genossenschaftsbanken derzeit mehr bieten: Hier machte die Raiffeisenbank im Hochtaunus aus Bad Homburg mit Tagesgeldzinsen von 1,5 Prozent, garantiert allerdings auch nur auf vier Monate, unlängst von sich reden. Die Sparkassen liegen noch weiter zurück, die Kreissparkasse Köln gehört mit 0,25 Prozent auf dem Tagesgeldkonto schon zu den besten der Gruppe.

Wenn man aber bedenkt, dass Sparer noch vor wenigen Monaten Negativzinsen zahlen mussten, wenn sie der Bank ihr Erspartes für einige Zeit zum Wirtschaften überlassen wollten, ist das schon eine markante Veränderung.

Zinsvergleich der 50 größten Privat- und Direktbanken

„Die Zinswende ist mittlerweile auch bei den privaten Kreditinstituten angekommen“, schreibt das Verbraucherportal Biallo in einem Vergleich der Konditionen der 50 größten Privat- und Direktbanken, der der F.A.Z. exklusiv vorab vorlag. Das Ergebnis: Gut jedes zweite Institut (56 Prozent) habe mittlerweile wieder ein Tagesgeldkonto im Programm, 43 Prozent davon lockten Neukunden mit einem Aktionszins.

Auch die Deutsche Bank zahle ihren Kunden nach mehrjähriger Durststrecke wieder einen Tagesgeldzins in Höhe von 0,25 Prozent. Commerzbank-Kunden gingen hier bislang noch leer aus. Dafür könnten Kunden der Commerzbank beim Festgeld mehr Zins bekommen – bis zu 1,8 Prozent – als bei der Deutschen Bank mit bis zu 1,5 Prozent.

Im Schnitt beliefen sich die Tagesgeldzinsen der Top-50-Banken auf 0,49 Prozent. Der Biallo-Index, der auch ausländische Institute beinhaltet, kommt auf 0,73 Prozent. Das beste Angebot in dem zum Stichtag 7. Dezember erhobenen Vergleich offerierte die Bank 11 mit Sitz in Neuss, die für Neukunden vier Monate lang 1,4 Prozent zahlt. Der maximale Anlagebetrag für den Aktionszins liegt bei 100 000 Euro. Nach der Garantiezeit fällt der Zinssatz auf das Niveau für Bestandskunden von aktuell 0,5 Prozent. Auf den weiteren Plätzen im Tagesgeld-Ranking folgen die VW Bank mit 1,1 Prozent, garantiert für sechs Monate, und die ING mit 1 Prozent, garantiert für vier Monate.

Einzelne Festgeldzinssätze von mehr als 3 Prozent

60 Prozent der Banken im Vergleich bieten Festgeldkonten an; der Durchschnittszins für Festgeld auf ein Jahr liege bei 1,44 Prozent. Bester Anbieter war die Grenke Bank aus Baden-Baden mit 2,5 Prozent. Die Bank ist eine Tochtergesellschaft des Leasingunternehmens Grenke AG. Anscheinend wurde die Bank mit diesem Zinssatz so allerdings von Anfragen überrannt, dass sie das Angebot von ihrer Internetseite wieder heruntergenommen hat, aber offenbar noch über andere Vertriebskanäle wie das Internetportal Weltsparen weitere Anfragen annimmt. Die Akbank mit Sitz in Eschborn, Tochtergesellschaft einer türkischen Bank, wirbt ebenso wie die Merkurbank, eine börsennotiert Privatbank aus München, mit 2,25 Prozent für Festgeld auf ein Jahr.

Etwas höher fallen die Zinsen für Festgeld auf drei Jahre aus. Im Schnitt kommt der Vergleich auf 1,77 Prozent im Jahr. Spitzenreiter war auch hier die Grenke Bank mit 3,05 Prozent, vor der Ford Bank in Köln mit 2,8 Prozent und der Bank 11 mit 2,6 Prozent.

Ein Blick lohnt sich vielleicht noch kurz auf ausländische Institute. Bis 100 000 Euro sind Einlagen dort innerhalb der EU durch die jeweilige Einlagensicherung geschützt. Die Verbraucherzentralen sind bei solchen Angeboten etwas vorsichtig, sie meinen, sehr sicherheitsbewusste Anleger sollten sich lieber an die Institute mit der deutschen Einlagensicherung halten. Das Fintech Klarna aus Schweden beispielsweise bietet nach zwei Zinserhöhungen 2,84 Prozent für Festgeld auf ein Jahr. Bei drei Jahren Laufzeit führt die österreichische Kommunalkredit Invest das Feld an – mit einem Zinssatz von 3,25 Prozent im Jahr.