Scherbaums Börse : Was Siemens Energy für Anleger interessant macht

Als der Münchner Technologie-Konzern im vergangenen Jahr ankündigte, mit seinem Energiegeschäft einmal mehr in seiner langen 170-jährigen Geschichte einen nennenswerten Unternehmensteil an die Börse bringen zu wollen, war so manch Anleger und Analyst ein bisschen skeptisch. Denn Siemens Energy war ein Börsen-Neuling, der zwar ein echter Global Player mit weltweit mehr als 90.000 Mitarbeitern ist, der aber zugleich auch in einer hart umkämpften Branche unterwegs ist.

Mit etwas zeitlichem Abstand wissen wir nun, dass die Abspaltung und die ersten Gehversuche gut verlaufen sind. Der Aktienkurs von Siemens Energy konnte bereits am ersten Handelstag gegenüber dem Eröffnungskurs (22,01 Euro) um zeitweise rund ein Prozent zulegen.

Rund vier Monate später konnte der neu im M-Dax gelistete Konzern zudem noch seine Aktionäre mit harten Fakten erfreuen: Das Unternehmen ist zurück in den schwarzen Zahlen. Im ersten Quartal (Oktober bis Dezember) des ersten eigenständigen Geschäftsjahres von Siemens Energy verdiente der Umwelt-Konzern unter dem Strich 99 Millionen Euro, nach einem Milliardenverlust im vorangegangenen Geschäftsjahr. Der Umsatz stieg trotz negativer Währungseffekte leicht auf 6,5 Milliarden Euro, der Auftragsbestand hielt sich stabil bei 79 Milliarden Euro.

Schwarze Zahlen schreibt auch die Konzern-Tochter Siemens Gamesa. Siemens Energy ist hier mit einem Anteil von 67 Prozent Mehrheitsaktionär. Siemens Gamesa wiederum ist der größte Offshore-Windturbinen-Hersteller der Welt. Zu den härtesten Konkurrenten gehören Vestas und General Electric. Der Windanlagenbauer verzeichnet ein bereinigtes operatives Ergebnis von 121 Millionen. Euro, während er im Vorjahreszeitraum noch einen Verlust von 136 Millionen Euro erlitten hat.

Umstrittener Stellenabbau

Die Zahlen wären ein guter Grund, sich in der Konzernzentrale wie auch bei den Jungaktionären zu freuen. Doch trotz der Rückkehr in die schwarzen Zahlen setzt Siemens Energy den Rotstift an. Man will die eigene Profitabilität steigern, um sich für die Transformation des Energiemarktes fit zu machen, so hieß es seitens des Konzerns.

Um das zu erreichen, greift Siemens Energy zu der nicht erst seit der Corona-Krise beliebten Methode des Stellenabbaus. Dieser ist Teil eines Programms, mit dem das Unternehmen ab dem Jahr 2023 mindestens 300 Millionen Euro pro Jahr sparen möchte. Für Aktionäre hui, für Angestellte eher pfui – auch wenn der Konzern betont, er wolle Standortschließungen und Kündigungen vermeiden. Weltweit will das Unternehmen 7800 Stellen in der Sparte Gas and Power abbauen – 3000 davon allein in Deutschland.

Seitens der Analysten werden die Maßnahmen gelobt. Das Analysehaus Berenberg hat derweil das Kursziel für Siemens Energy auf 36,40 Euro angehoben und damit die Kaufempfehlung untermauert. Das Unternehmen halte wichtige Versprechen ein, so die Einschätzung. Auch Goldman Sachs lobt den M-Dax-Konzern und rät, die Aktie zu kaufen, ebenso JP Morgan. Das amerikanische Analysehaus stuft das Siemens Energy-Papier mit „Overweight" ein.

Wer als Alt-Siemens-Aktionär seit dem Börsendebüt von Siemens Energy die Papiere bis heute gehalten hat, konnte bisher einen Kursgewinn von mehr als 40 Prozent verbuchen. Die Aktie startete am 28. September 2020 mit einem Eröffnungskurs von 22 Euro in den Handel. Nachdem die Papiere in den folgenden Wochen zunächst enttäuschten und bis Ende Oktober auf 18,40 Euro verloren, legte der Kurs den Vorwärtsgang ein und kletterte bis zum 12. Januar auf den bisherigen Höchststand von 34,48 Euro.

Zukunftsthema Wasserstoff

Siemens Energy könnte für viele Privatinvestoren interessant werden, die sich dem aktuell gerade bei deutschen Anlegern sehr gehypten Börsenthema Wasserstoff mit einem weniger spekulativeren Investment abseits der Branchen-Aktien Ballard Power, Plug Power oder Nel nähern wollen. Auch die Münchner sind in dem wichtigen Zukunftsthema aktiv. Siemens Energy-Chef Christian Bruch sagte Ende vergangenen Jahres in einem Interview, dass Wasserstoff ein Milliardengeschäft für den Konzern werden könnte.

Entsprechend könne die Technologie zu einer tragenden Säule des neuen Konzerns werden, so Bruch damals weiter. In Chile plant Siemens Energy ein Pilotprojekt für sogenannten grünen Wasserstoff, der mit Windstrom hergestellt wird und dann exportiert werden kann. Aber auch abseits des Wasserstoff-Themas dürfte die Siemens Energy-Aktie für langfristig orientierte Anleger ein Blick wert sein.