Anlegen an der Börse : Was Sie jetzt über Schweizer Aktien wissen müssen

Entspannte Stimmung an der Aare in Bern Bild: EPA

Es gibt viele Gründe dafür, warum die Inflation in der Schweiz mit zuletzt 1,6 Prozent (Juli) so viel niedriger ist als im Euroraum. Einer lautet: Die Schweizerische Nationalbank verkauft Devisenreserven und sorgt so für eine Aufwertung des Schweizer Frankens. Dadurch verbilligen sich die Importe in die Eidgenossenschaft. Der Preisauftrieb wird also gebremst. Die Sache hat allerdings einen Haken: Exportstarke Schweizer Unternehmen erleiden nach der Umrechnung der Einnahmen aus dem Ausland in Franken zum Teil empfindliche Einbußen. „Das hinterlässt Bremsspuren in den Aktienkursen“, sagt Lorenz Reinhard, Senior Investment Manager der Genfer Privatbank Pictet.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz.



Tatsächlich hat sich der Swiss Market Index (SMI), in dem die 20 gewichtigsten Schweizer Titel versammelt sind, in diesem Jahr bisher relativ schlecht geschlagen. Während Dax und Euro Stoxx 50 seit Jahresbeginn um 13 und 11 Prozent gestiegen sind, legte der SMI lediglich um 1 Prozent zu. Neben der Frankenstärke spiegelt sich darin der defensive Charakter, der den Leitindex mit Schwergewichten wie Nestlé, Roche und Novartis prägt. In der ersten Jahreshälfte seien bei den Investoren vor allem zyklische, also konjunktursensible Werte gefragt gewesen, erläutert Reinhard. Doch inzwischen hätten sich die Konjunkturaussichten überall deutlich eingetrübt. Daher rechnet er damit, dass sich der Schweizer Aktienmarkt im weiteren Jahresverlauf resilienter zeigt als die meisten anderen Märkte. „Ich erwarte im dritten Quartal eine weitere Kurskorrektur nach unten. Aber dann haben wir das Schlimmste hinter uns. Im vierten Quartal dürfte es schon wieder bergauf gehen.“