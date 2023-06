Wer dieser Tage nach Frankfurt reinfährt, der kann sich schon fragen: Braucht man diese ganzen Hochhäuser der Frankfurter Skyline in Zukunft eigentlich noch? Kann es nicht womöglich passieren, dass sich „Remote“-Arbeiten im Homeoffice gerade in den Dienstleistungsbranchen ganz durchsetzt, weil die Mitarbeiter immer mehr die Bequemlichkeit schätzen lernen, nicht ins Büro fahren zu müssen – und weil die Arbeitgeber merken, dass sie ihre Beschäftigten einfach mehr arbeiten lassen können, wenn die Pendelzeit entfällt?

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Zwei Indizien gab es zuletzt, dass der Trend zum Homeoffice tatsächlich mehr Auswirkungen haben könnte, als von vielen zunächst angenommen: Das Ifo-Institut berichtete unlängst nach einer Umfrage, in Deutschland stehe jetzt wegen des Homeoffice an einem Arbeitstag im Schnitt jeder achte Arbeitsplatz leer. Besonders hoch sei der Anteil gerade in den Dienstleistungsunternehmen. Und die Deutsche Bundesbank kündigte nicht lange danach an, die Pläne für ihr neues Hauptquartier in Frankfurt zusammenzustreichen – weil sie wegen des Homeoffice weniger Bürofläche benötige.