Senioren stören sich am Betriebsablauf vieler Banken: Sie vermissen in den Geldinstituten Ansprechpartner auf Augenhöhe. Für ältere Bankmitarbeiter bietet das die Möglichkeit eines Neuanfangs.

Liebe (unglückliche) Banker! Es mag Sie erstaunen, dass ich mich heute in meiner Kolumne an Sie wende. Doch Sie werden gleich erfahren, was mich dazu veranlasst. Vorab müssen wir aber drei Dinge klären. Sie sind mindestens 55 Jahre alt? Sie arbeiten in einem Institut, von dem Sie sich – innerlich – längst verabschiedet haben? Und außerdem wollen Sie keine Produkte mehr verkaufen? Dann hätte ich da eine Idee. Werden Sie vom ungeliebten Verkäufer zum geliebten Begleiter vermögender Senioren! Neugierig? Dann lesen Sie bitte, was mir in den vergangenen Tagen betagte Anleger über ihre Banken erzählt haben.

Der erste Gentleman ist 80 Jahre alt und hat eine Immobilie verkauft. Nun sitzt er auf anderthalb Millionen Euro und weiß nicht, was er mit dem Geld machen soll. Ich habe ihn gefragt, ob er schon mit der Hausbank gesprochen habe, doch die Antwort spricht Bände. Er habe keine Lust mehr, in diesen Laden zu gehen, wie er sich ausdrückt, weil er mit dem 35 Jahre alten Anlageberater nicht klarkomme. Der junge Mann sei kein Berater, sondern ein Verkäufer, der ihm irgendetwas aufschwatzen müsse, doch er wolle nicht zum Opfer gieriger Banken werden.