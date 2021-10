Nach dem BGH-Urteil : Was Sparer jetzt tun können

Wie merken Bankkunden, ob sie vom jüngsten BGH-Urteil betroffen sind?

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass bestimmte Klauseln, mit denen die Sparkasse Leipzig die Zinsen auf Prämiensparverträge angepasst hat, nicht zulässig waren (Aktenzeichen XI ZR 234/20). Wie genau die Zinsen hätten ausfallen sollen, soll nun das Oberlandesgericht Dresden mit einem Sachverständigen feststellen. Unmittelbar betroffen sind also Kunden der Sparkasse Leipzig mit Prämiensparverträgen. Es gibt aber in ganz Deutschland viele weitere Sparkassen und Volksbanken mit ähnlichen Verträgen; die Aufsicht BaFin schätzt, es seien rund eine Million Verträge im Umlauf. Im Internet bieten die Verbraucherzentralen Listen an, um welche Institute es geht. Meistens handelt es sich um ältere Sparverträge mit langer Laufzeit und vagen Formulierungen über die Anpassung der Zinsen im Zeitablauf.

Woran erkennt man angreifbare Formulierungen in Sparverträgen?

Typen von Sparverträgen, die betroffen sein könnten, tragen Namen wie „Bonusplan“ oder „VR Zukunft“ bei den Volksbanken und „Prämiensparen flexibel“, „VorsorgePlus“, „Vorsorgesparen“, „Vermögensplan“, „Vorsorgeplan“ oder „Scala“ bei den Sparkassen. In vielen der betroffenen Verträge stehen Formulierungen wie „Die Spareinlage wird variabel, zurzeit mit . . . Prozent verzinst“ oder „Die Sparkasse zahlt neben dem jeweils gültigen Zinssatz, zurzeit . . . Prozent, am Ende eines Kalenderjahres . . .“ oder „Die Spareinlage wird variabel, zurzeit mit . . . Prozent verzinst“.

Was können Bankkunden tun, wenn sie so einen Sparvertrag haben?

Einen ersten Blick auf den Vertragstext sollte jeder selbst werfen; weitere Informationen und ein Kontaktformular gibt es auf den Internetseiten der Verbraucherzentrale. Wenn man es für möglich hält, dass es sich um so einen Vertrag handelt, kann man sich bei der Verbraucherzentrale beraten lassen. Für eine Erstberatung nimmt die Verbraucherzentrale Sachsen 15 Euro, anderswo können die Sätze etwas abweichen. Wer eine Rechtsschutzversicherung habe, könne auch gleich zu einem Anwalt gehen, meint die Verbraucherzentrale.

Wie viel Geld kann es nach dem Urteil für jeden geben?

Die Verbraucherzentrale Sachsen hat 8000 Verträge durchgerechnet. Sie kommt im Schnitt auf 3600 Euro, die nachgefordert werden könnten. Bei Kunden der Sparkasse Leipzig seien es im Schnitt 3100 Euro. In anderen Bundesländern könnten die Zahlen abweichen. Die Verbraucherzentrale hat zur Berechnung der Beträge einen Referenzzins angenommen; sie meint, die endgültige Entscheidung des OLG Dresden könnte allenfalls Abweichungen von 10 Prozent nach oben oder unten bringen. Das sei nicht ausschlaggebend. Insgesamt könne es für die Kreditwirtschaft um Milliarden gehen, meint die Verbraucherzentrale – vergleichbar fast mit dem VW-Skandal.

Was können Kunden der Sparkasse Leipzig jetzt machen?

Die Verbraucherzentrale rät: Die 1384 Kunden, die sich der Musterklage angeschlossen hatten, könnten sich jetzt „zurücklehnen, abwarten und Tee trinken“. Da es keinerlei Fristen zu verpassen gebe, könnten die Sparer bis zur Entscheidung über den finalen Referenzzinssatz durch das OLG Dresden geduldig abwarten. Die Verbraucherzentrale werde alle anschreiben und stehe für Gespräche zur Verfügung. „Prämiensparer sollten eventuelle Vergleichsangebote nicht voreilig annehmen und sich nicht mit deutlich weniger abspeisen lassen, als ihnen wahrscheinlich zusteht“, sagte Michael Hummel, Justiziar der Verbraucherzentrale. Kunden der Sparkasse, die bei der Klage nicht mitgemacht hätten und deren Kündigung des Vertrages schon länger zurückliege, könnten unter Umständen unter die Verjährung fallen.

Für welche Kunden von Banken und Sparkassen gibt es Zeitdruck?

Heikel kann es sein, wenn jemand noch nichts in Sachen Prämiensparvertrag unternommen hat, aber eine Verjährung droht. Laut Verbraucherzentrale seien das insbesondere Fälle, in denen die Sparkassen die Verträge im Jahr 2018 gekündigt hätten. Kunden, die davon betroffen seien, sollten sich unbedingt beraten lassen: Die Verjährung wirksam zu hemmen sei juristisch nicht ganz trivial. Ein Brief an die Sparkasse reiche nicht unbedingt.

Zahlen die Banken und Sparkassen jetzt freiwillig?

Davon ist wohl nicht auszugehen, auch wenn die Verbraucherzentralen das fordern. Es gab auch in der Vergangenheit schon Institute, die sich auf Druck hin auf Vergleiche eingelassen haben. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband teilte nach der Gerichtsentscheidung mit, man warte jetzt erst mal auf die Urteilsbegründung und die Klärung der verbliebenen Fragen durch das OLG Dresden. Die Verbraucherzentralen führen in mehreren Bundesländern weitere Musterklagen, in Sachsen etwa gegen die Sparkassen Muldental, Meißen, Vogtland, Zwickau und Erzgebirgssparkasse.

Macht die Bankenaufsicht BaFin den Kreditinstituten Druck?

Die BaFin begrüßte das Urteil. Sie hatte schon versucht, mit einer sogenannten Allgemeinverfügung die Banken dazu zu bewegen, betroffene Kunden zu informieren und ihnen ein Angebot oder eine unwiderrufliche Zusage zur Nachzahlung zu machen. Dagegen hatten 1156 Institute Widerspruch eingelegt. Die BaFin will jetzt exemplarisch gegen einzelne dieser Banken-Widersprüche verwaltungsrechtliche Musterverfahren führen, um die Institute in die Schranken zu weisen. Die Aufsicht rät betroffenen Prämiensparern, sich zu informieren, wie sie sich vor einer Verjährung ihrer Ansprüche schützen könnten. Rechtliche Beratung erhielten sie bei Verbraucherzentralen und Rechtsanwälten.