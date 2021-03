Zentralbank ordert Edelmetall : Was Polen mit dem Kauf von 100 Tonnen Gold bezweckt

Polens Notenbank will ihren Goldschatz deutlich aufstocken. Immerhin 100 Tonnen des glänzenden Edelmetalls will sie zusätzlich kaufen, wie Notenbankchef Adam Glapinski ankündigt. Im Augenblick kommt die Zentralbank in Warschau auf einen Bestand von knapp 229 Tonnen, die Hälfte davon ist laut Glapinski in seiner Amtszeit gekauft worden. Geplant ist also eine weitere Aufstockung um knapp 44 Prozent. Als Begründung für den spektakulären Schritt führt der polnischen Notenbankchef an, das sei wichtig für die „internationale Wahrnehmung des Landes und seiner wirtschaftlichen Stärke“.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Es geht also um einiges an Gold: Wenn die 100 Tonnen in typischen Notenbank-Barren erworben werden – die sind größer als die für Privatanleger und wiegen in der Regel 12,5 Kilogramm –, so kommt man auf 8000 Barren. Das ist kein kleiner Tresor voll, eher ein ganzer Keller.