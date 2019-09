Angriff in Saudi-Arabien : „Nicht mal der weltgrößte Öl-Exporteur ist noch sicher“

Herr Weinberg, wie entwickelt sich der Ölpreis weiter nach dem Angriff auf Saudi-Arabien?

Das ist wirklich sehr schwer abzuschätzen. Was wir hier erleben, ist die größte einmalige Reduktion des Ölflusses in der Geschichte. Das hat es noch nicht gegeben, nicht in den siebziger Jahren und nicht als der Irak in Kuweit einmarschierte. Ich kann Ihnen sagen: Wir wissen noch nicht einmal, wie wir diese Situation genau beschreiben können.

Wieso?

Saudi-Arabien ist nach wie vor der wichtigste Ölexporteur der Welt. Das Land war in dieser Hinsicht immer sehr stabil, nie war die Produktion über mehrere Tage beeinträchtigt, immer auch gab es Ausweichmöglichkeiten. Das jetzt ist schlicht atypisch – langfristig ist in jedem Fall eine neue Unsicherheitsprämie auf den Ölpreis gerechtfertigt. Die Risiken des Nahen Ostens sind nun neu in das Bewusstsein der Anleger gerückt.

Der Ölpreis stieg zunächst um beinahe 20 Prozent, jetzt ist der Preissprung schon wieder deutlich zurückgegangen. Und auch mit Blick auf die Aktien- oder Anleihemärkte ist keine Panik erkennbar.

Das stimmt. Ich finde auch sehr gut, dass die Anleger offenkundig nicht in Panik verfallen sind, sondern sehr vernunftgeleitet reagieren. Immerhin verfügt Saudi-Arabien über 180 Millionen Barrel Rohöl-Reserven, die dort eingelagert sind. Die Kunden werden vermutlich in den kommenden Wochen also die Mengen geliefert bekommen, die sie bestellt haben. Wir werden sozusagen nicht verdursten. Und die von dem Angriff betroffene Raffinerie kann ja wieder repariert werden.

Wohin bewegt sich der Ölpreis nun?

Mich würde nicht überraschen, wenn wir heute mit 65 Dollar aus dem Handel gehen, das wäre ein Aufschlag von 5 Dollar. Und auch hier ist der Vergleich wichtig: Noch im Juli handelte der Brent-Ölpreis genauso hoch wie aktuell und vor einem Jahr sogar noch zu Preisen von 80 Dollar. Wichtiger als die kurze Sicht ist mir aber zu betonen, dass die Frage lautet: Was folgt daraus, dass nicht einmal der weltgrößte Ölexporteur sicher ist?

Viel hängt jetzt auch davon ab, wie andere darauf reagieren, Saudi-Arabien vor allem und die Vereinigten Staaten. Erwarten Sie eine militärische Antwort aus Washington?

Das halte ich eher unwahrscheinlich. Ich habe auch die Tweets von Donald Trump gelesen, das könnte am Ende aber wie so viele Aussagen in den vergangenen Jahren ebenfalls eine leere Drohung sein. Sie dürfen nicht vergessen, dass gerade Trump nicht an einem höheren Ölpreis interessiert ist, wenn er schon sehr an seine Wiederwahl denkt. Außerdem hat er zumindest seinen gegenüber Militärschlägen durchaus nicht abgeneigten Sicherheitsberater John Bolton gerade entlassen.

Was bleibt sonst?

Mehr Sanktionen gegenüber Iran beispielsweise. Klar scheint mir schon jetzt, dass dieser potentielle Öllieferant nun noch länger im großen Maßstab vom Weltmarkt ausgeschlossen bleibt. Und noch etwas ist vollkommen unklar: Was wird denn nun aus den Plänen das saudi-arabischen Ölunternehmens Saudi-Aramco, an die Börse zu gehen. Nach diesem Ereignis halte ich die avisierte Bewertung von 2 Billionen Dollar für unrealistisch. Gleichwohl ist das Vorhaben für das Land natürlich sehr wichtig. Wir haben einfach zu viele Fragen gerade und viel zu wenige Antworten.

Wird das Tanken hier oder in Amerika teurer?

Davon ist auszugehen.