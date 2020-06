Bilanzskandal : Was passiert eigentlich, wenn Wirecard pleitegeht?

Möchte man sehen, wie es einem Unternehmen geht, muss man sich nur den Kurs der Anleihen anschauen. Umso höher die Rendite und umso niedriger der Kurs, desto unwahrscheinlicher ist es, dass der Anleger sein Geld zurückbekommt. Für Wirecard spielt der Markt mittlerweile ganz offen die Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz durch: Die Rendite notiert rund um die 40 Prozent, Die Anleihe wird nur noch für rund 26 Cent je Euro gehandelt.

Franz Nestler Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Ein Ausfall von Wirecard könnte ein Problem werden für zahlreiche Geschäftskunden, die zumindest einen Teil ihrer Zahlungen über das Unternehmen abwickeln. Wohl eines der prominentesten Beispiele dafür ist der Discounter Aldi: Er wickelt unter anderem seine Kreditkartenzahlungen mit Hilfe von Wirecard ab. Tatsächlich gibt es zahlreiche Unternehmen, die zumindest einen Teil ihrer Zahlungen über Wirecard laufen lassen – dazu zählen neben Aldi auch die Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica oder Sky Deutschland.

Wirecard wird dafür bezahlt, dass es Geld schnell und zuverlässig vom Kunden zum Händler transferiert. Laut dem gerade zurück getretenen ehemaligen Wirecard-Vorstandsvorsitzenden Markus Braun betragen die Gebühren, die das Unternehmen für einen Bezahlvorgang einstreicht, derzeit im Durchschnitt 1,4 bis 1,7 Prozent. Das heißt: Bezahlt der Kunde also 100 Euro, gehen davon 1,40 Euro bis 1,70 Euro an Wirecard.

Branchenbeobachter verweisen aber immer wieder darauf, dass das Unternehmen mehrere der prominenten Kunden nur mit Kampfkonditionen ködern konnte, die teilweise deutlich unter den 1,4 bis 1,7 Prozent liegen. Wirecard, dessen Hauptgeschäft diese Abwicklung ist, wurde dabei von Analysten immer wieder für die fortschrittliche Technologie gelobt.

WIRECARD -- -- (--) Xetra Tradegate Lang & Schwarz London SE Int. Level 1 Stuttgart Frankfurt Schweiz OTC Wien Schweiz 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Das Misstrauen ist groß

Wie groß das Problem ist, wenn Wirecard als Zahlungsabwickler ausfallen würde, hängt von den einzelnen Unternehmen ab: Manche betreiben eine doppelte Infrastruktur, so dass sie jederzeit zwischen verschiedenen Anbietern umschalten können. Im Normalbetrieb läuft das dann so, dass jeder Anbieter einen gewissen Prozentsatz des Umsatzes bekommt. Wie genau dieser aussieht ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Auch die Prozentsätze sind oftmals ausgehandelt.

In der aktuellen Phase haben sich wohl zahlreiche Händler gegen Wirecard entschieden und lassen ihre Umsätze über Alternativanbieter abwickeln, verlautet es aus Branchenkreisen. Die Umsätze bei Wirecard sollen demnach eingebrochen sein.

Deswegen werden hinter den Kulissen momentan viele Kundengespräche geführt, um Vertrauen aufzubauen. Aldi Süd gab etwa gegenüber dieser Zeitung an, dass man mit Wirecard in Kontakt stehe. Gerade kleinere Händler haben aber für die doppelte Infrastruktur nicht das Geld und scheuen den Aufwand.

Niemand hat Interesse an einer Insolvenz

Die Umsätze landen dann bei einem Konto, das Wirecard verwaltet. Eigentlich ist das Brot-und-Butter-Geschäft. Doch zahlreiche Händler misstrauen nun Wirecard und drängen dem Vernehmen nach auf eine tägliche Auszahlung der Kundenumsätze – um den Verlust im Falle einer Insolvenz so gering wie möglich zu halten. Auch werden viele die Sicherheits-Einbehalte reduzieren.

Allerdings: Selbst wenn es zu einem Insolvenzverfahren kommt, geht das Geschäft ja noch weiter. Kurzfristig ist also nicht mit Zahlungsausfällen zu rechnen. Außerdem sind die verschiedenen Untereinheiten voneinander getrennt. So ist die Wirecard Bank, die Kreditkarten ausgibt, über die Bankensicherung reguliert. Sie muss also nicht zwangsweise in Insolvenz gehen.

Doch wie wahrscheinlich ist überhaupt eine Insolvenz? Branchenbeobachter halten das derzeit für ausgeschlossen. Doch viele hielten es auch vor Wochen für unwahrscheinlich, dass es gefälschte Luftbuchungen in Höhe von knapp 2 Milliarden Euro gibt.

So oder so: Momentan hat keiner ein Interesse daran. Die finanzierenden Banken haben zu viel Geld im Feuer. Und dem Handel ist eine unkomplizierte Zahlungsabwicklung wichtig. Käme es zu einem Insolvenzverfahren, gilt als wahrscheinlich, dass das substantielle Geschäft von den Mitbewerbern aufgekauft wird. Zumindest Teile des Geschäfts scheinen zu funktionieren.

Die Konkurrenz kann jedenfalls frohlocken. Dass Wirecard momentan Neugeschäft an Land zieht, gilt als ausgeschlossen. Und auch für die Bestandsverträge sieht es schlecht aus. Allein auf dem deutschen Markt gibt es mehr als ein Dutzend Konkurrenten. Manche sind mehr auf den stationären Handel konzentriert, andere mehr auf den Online-Handel.

Als möglicher Nutznießer wäre vor allem Adyen zu nennen, die ihren Rekordlauf an der Börse fortsetzen und zwischenzeitlich auf 1300 Euro je Aktie kletterten, womit der Marktwert mehr als 39 Milliarden Euro beträgt. Zu Jahresbeginn noch waren sie für um die 730 Euro zu haben gewesen – ein Kursplus von beinahe 80 Prozent. Im Index Cac 40 notierten Worldline genauso wie die Papiere des ebenfalls französischen Zahlungsabwicklers Ingenico in der Nähe ihrer Rekordhochs aus der ersten Jahreshälfte. Gegenüber Adyen allerdings sind Worldline mit einem Börsenwert von 13 Milliarden Euro und Ingenico mit einem von knapp 8,5 Milliarden Euro noch eher klein.

Mehr zum Thema 1/

Wirecard ist lediglich noch mit etwas mehr als 2 Milliarden Euro bewertet. Damit wird der Konzern auch zum Übernahmekandidaten, denn er ist nun wirklich ein Schnäppchen: Anfang des Jahres 2019 etwa gab der amerikanische Finanzdienstleister Fiserv 22 Milliarden Dollar für den Zahlungsabwickler First Data aus.