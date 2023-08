Wenn Astrid von der Malsburg über die kommenden Jahre im Rentenalter spricht, dann wird schnell klar: Mit 64 Jahren ist noch lange nicht Schluss. Sie sitzt in ihrem Büro mitten in Frankfurt. Hinter ihr steht eine große blau-weiß-schwarze Flagge, auf dem Schreibtisch liegen Akten, Kugelschreiber und Notizzettel verteilt – wie es nun mal aussieht, wenn jemand am Arbeiten ist. Damit aufhören möchte sie nicht: „Warum sollte ich, wenn ich gesund bin?“, fragt die freiberufliche Redenschreiberin und Honorarkonsulin Estlands rhetorisch. Das, was für die Rente übrig bleibt, hat sie sich selbst zusammengespart. An Altersvorsorge hat sie mit Anfang zwanzig noch nicht gedacht, aber an finanzielle Unabhängigkeit. Und darum bemüht sie sich seit nun schon vierzig Jahren.

Carlota Brandis Volontärin Folgen Ich folge

Nach einem Studium in Betriebswirtschaftslehre begann Malsburg eine Ausbildung bei Siemens – „das galt als tollste Errungenschaft“. Aber sie erinnert sich auch an fehlende Perspektiven für Frauen. „In dreißig oder vierzig Jahren hätte ich da mal Abteilungsleiterin werden können.“ Deswegen wollte sie lieber aus einer ganz anderen Passion ihren Beruf machen. Sie verfasste einen Brief an das Kanzleramt in Bonn unter Helmut Kohl und bewarb sich als Redenschreiberin im Wirtschaftsreferat – mit Erfolg. „Das war ein gewaltiger Push für mein Selbstbewusstsein.“ Dadurch bekam Malsburg auch ihr erstes Gehalt und fing direkt an, zu sparen: 20 Prozent legte sie jeden Monat zur Seite. Wegen der damaligen hohen Zinsen von bis zu acht Prozent habe sie das Geld vor allem mithilfe eines Sparbuches in festverzinsliche Anleihen investiert.