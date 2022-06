Richtige Geldanlage : Was können Sparer tun, um ihr Geld vor Inflation zu schützen?

Frau Schulze Palstring, viele Anleger sind verzweifelt. Die Inflation beträgt fast 8 Prozent, die EZB reagiert nur langsam. Gibt es überhaupt noch eine Chance, sein Geld gegen die Inflation zu schützen?

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Kurzfristig leider nicht. Alle Klassen von liquiden Anlageprodukten sind in diesem Jahr real bisher im Minus, mit Ausnahme von Rohstoffen. Es ist also sehr schwer, in solch einer Situation sein Vermögen zu erhalten. Selbst wer sein Geld bar unters Kopfkissen legt, wird von der Inflation getroffen und erleidet real, also nach Inflation, einen Vermögensverlust.