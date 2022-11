Der Crash der Kryptobörse FTX : Duell der Krypto-Stars

Leicht dürfte es Sam Bankman-Fried nicht gefallen sein, als er am Donnerstag auf der Nachrichtenplattform Twitter schrieb: „Du hast gewonnen.“ Wen der Gründer der Kryptohandelsbörse FTX damit ansprach, führte er nicht explizit an. Musste er aber auch nicht. In der Kryptowelt wusste jeder, wer gemeint war: CZ, kurz für Changpeng Zhao. Sein Erzrivale. Der Chef der weltweit größten Kryptohandelsplattform Binance.

FTX stellt Insolvenzantrag

Gewonnen hat dieser, weil Sam Bankman-Frieds Kryptobörse pleite ist und in den Vereinten Staaten einen Insolvenzantrag stellen wird. Dass es so weit gekommen ist, daran ist auch Changpeng schuld. Erst kürzlich erschien ein Bericht, der die wirtschaftliche Stabilität der Handelsplattform FTX stark in Zweifel zog. Damit war es aber noch nicht getan. Der Binance-Chef befeuerte die Sorgen der Anleger, indem er auf Twitter ankündigte, all seine Bestände der hauseigenen Kryptowährung des Konkurrenten abzustoßen. Von da an nahm die Angst in der Szene richtig Fahrt auf. Das Vertrauen war weg, viele Anleger zogen rasch ihr Geld von der Börse ab.

Und nun bebt die Kryptowelt. Die Kurse von vielen Kryptowährungen haben rasant verloren. Der Bitcoin ist binnen kürzester Zeit von rund 21­.000 Euro auf 15.700 Euro gefallen, die zweitgrößte Währung Ether hat ebenso deutlich nachgelassen. Die heftige Reaktion auf das Drama rund um FTX kommt nicht überraschend. Schließlich handelt es sich dabei um einen wichtigen Spieler auf dem Kryptomarkt. Innerhalb von nur knapp drei Jahren hat sich FTX zur drittgrößten Kryptobörse der Welt entwickelt. Vor einigen Monaten war sie noch 32 Milliarden Dollar wert.

Sam Bankman-Fried selbst, der noch vor Kurzem als einer der reichsten Menschen der Welt galt, hat in den vergangenen Tagen mehr als 90 Prozent seines Vermögens verloren. Der 30-Jährige hat ursprünglich Physik in den Vereinten Staaten studiert. Im Jahr 2019 hat er die Börse FTX gegründet und ist in der Kryptowelt zum Star aufgestiegen. Außerdem ist Bankman-Fried mittlerweile bekannt dafür, für die Kryptobranche in Washington zu lobbyieren. Mit seinem Geld hat er vor den amerikanischen Zwischenwahlen die Demokraten unterstützt, er gehört zu den größten Spendern der Partei. Und er bezeichnet sich selbst als einen „effektiven Altruisten“, der fast sein gesamtes Vermögen für den guten Zweck spenden wollte.

Zweifel an der hauseigenen Kryptowährung

Ganz unschuldig ist der Gründer an dem aktuellen Chaos freilich nicht. Schließlich ist er ja für das zweifelhafte Konstrukt verantwortlich, das die Sorgen rund um die Liquidität erst keimen lassen hat. Das Problem dreht sich, knapp zusammengefasst, um die Kryptowährung FTT, die von der Plattform FTX herausgegeben wurde und dort gehandelt werden kann. Der Hedgefonds Alameda Research, der ebenfalls von Bankman-Fried gegründet wurde, soll einen großen Teil dieser Kryptowährung gehalten und dieses eigene Quasi-Spielgeld auch als Sicherheit für Kredite verwendet haben, so lautete der Vorwurf in einer Analyse des Onlinemediums Coindesk. So kamen große Zweifel auf, wie gut die selbst entwickelte Kryptowährung handelbar ist und was sie taugt.

Dass nun aber ausgerechnet der Rivale von FTX das Problem verschärft und mit seinem Verkauf der Kryptowährung den Crash ausgelöst hat, erhöht den Frust enorm. Zumal die Konkurrenten vor einiger Zeit noch an einem Strang gezogen haben: Changpeng Zhao war mit Binance einst einer der großen Investoren von FTX. Doch es kam zur Trennung, der Grund dafür soll ein unterschiedliches Verständnis davon gewesen sein, wie man ein Unternehmen führt.

Letzte Rettungsversuche sind gescheitert

Changpeng Zhao selbst hat sein Unternehmen Binance zum größten Handelsplatz für Kryptowährungen weltweit ausgebaut. Auch er ist in der Kryptobranche eine Berühmtheit. Auf mehrere Milliarden Dollar wird das Vermögen des chinesisch-kanadischen Unternehmers geschätzt, wobei auch dieser Schätzwert stark schwankt – der hohen Investitionen in Kryptowäh­rungen wegen, deren Kurse auf-und abwandern.

Aus ihrer Rivalität machen die beiden Kryptostars keinen Hehl. Auf Twitter haben sie schon in den vergangenen Monaten immer wieder nicht gerade freundliche Nachrichten übereinander geschrieben. Nun folgte die nächste Eskalationsstufe, als der Binance-Chef die Liquidität des Konkurrenten infrage stellte.

In dieser verzwickten Lage konnte Sam Bankman-Fried nun offenkundig keine Investoren mehr finden, die die Liquidität seiner Börse sichern würden. Und so musste er sich in seiner Not ausgerechnet an denjenigen wenden, der ihn in diese Bredouille gebracht hatte, an Changpeng Zhao.

Zuerst schien sicher, dass dieser ihm aus der Patsche helfen und den Konkurrenten übernehmen würde. Der Binance-Chef selbst sagte, dass er all das vorher so nicht geplant hatte. Er habe zuvor auch nur wenig über die internen Zustände bei FTX gewusst, schrieb er in einer publik gewordenen E-Mail an seine Mitarbeiter. Kurz darauf zog er das Vorhaben indes wieder zurück. Man habe die Bücher von FTX geprüft und sehe keine Möglichkeit zu helfen, so die offizielle Begründung.

Der reumütige Sam Bankman-Fried

Hunderttausende Anleger aus der ganzen Welt bangen nun um ihr Geld. Ihre Kryptovermögen sind eingefroren. Welche rechtlichen Folgen all das haben wird, ist noch unklar. Die Forderungen, die Kryptobranche endlich besser zu regulieren, haben folgerichtig stark zugenommen.

Sam Bankman-Fried zeigt sich reumütig. Er entschuldigte sich bei den Anlegern, seinen Mitarbeitern und Investoren. Er habe es vermasselt, sagt er. In einer Stellungnahme hat er die Niederlage gegenüber seinem Rivalen Changpeng Zhao zwar eingestanden. Dazu wolle er sich aber zu einem späteren Zeitpunkt noch genauer äußern. Als Chef von FTX ist er am Freitag zurückgetreten.