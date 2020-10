Trotz Pandemie : Was hinter dem erstaunlichen Euro-Aufschwung steckt

Unsere Binnenwahrnehmung von Europa ist, vorsichtig ausgedrückt, meist nicht die allerbeste. Ein Staatenhaufen, der vorgibt, sich einig zu sein, aber in allen wesentlichen Fragen der Zeit doch völlig unterschiedlicher Meinung ist. Irrwitzige Deals und Haushalte werden aus der Taufe gehoben, aber bis sie wirklich beschlossen und umgesetzt sind, können sich meist nur noch Berufspolitiker daran erinnern, worum es eigentlich geht oder ging. Diese „Alte Welt“ hat zwar so gut wie keine gemeinsame Außen-, Fiskal- oder Sicherheitspolitik, kann sich weder in der digitalen noch in der realen Welt wirklich verteidigen und ist sich mancherorts sogar über fundamentale Dinge wie die Unabhängigkeit der Justiz uneinig. Jedoch: Sie besitzt eine eigene Währung.

Eines der bemerkenswertesten Ereignisse dieses Jahres für mich ist deshalb nicht etwa irgendein Tweet von Amerikas Präsident Donald Trump, dessen Welt eine Scheibe bleibt, sondern die Rally der Gemeinschaftswährung dieses zerstrittenen Staatenbundes während der Corona-Krise. Seit Mitte März ist sie im Tief von rund 1,06 Dollar auf im Hoch etwas über 1,20 Dollar gestiegen.