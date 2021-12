Die Vermögensfrage : Was die neue Regierung für Hauseigentümer ändern will

Was die neue Regierung für Hauseigentümer ändern will

Die neue Bundesregierung will für Eigentümer von Immobilien einiges ändern. Das Bauen und Wohnen der Zukunft soll laut ihrem Koalitionsvertrag bezahlbar werden, aber auch klimaneutral und nachhaltig. Beide Ziele dürften sich jedoch gleichzeitig kaum verwirklichen lassen. So wünschen sich die Ampelparteien von den Bundesländern höhere Freibeträge für die Grunderwerbsteuer und versprechen günstigere Finanzierungen für private Immobilienkäufe. Das soll mehr Bürgern ermöglichen, in selbst genutztem Eigentum zu wohnen. Für alle, die den Sprung ins Immobilieneigentum geschafft haben, enthält der Koalitionsvertrag jedoch teure Überraschungen. So soll ab 1. Januar 2025 jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent auf Basis erneuerbarer Energien betrieben werden.

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Auch hat die Politik offenbar vergessen, dass viele private Immobilieneigentümer Wohnraum vermieten. Solche Amateur- und Kleinvermieter stellen sogar rund 60 Prozent aller Mietwohnungen in Deutschland zur Verfügung, haben also eine hohe volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung. Für diese rund 3,9 Millionen Kleinvermieter, auf die das Klischee vom reichen Vermieter nur selten zutrifft, macht sich die geplante Verlängerung der Mietpreisbremse bis 2029 negativ bemerkbar. Gleiches gilt für die Kappung von Mieterhöhungen in Ballungsgebieten auf 11 Prozent pro Jahr. Auch der Plan, dass Vermieter sich künftig an den Energiekosten ihrer Mieter beteiligen müssen, trifft nicht nur Wohnungskonzerne, sondern auch Bürger aus der Mittelschicht, die sich etwa eine vermietete Eigentumswohnung als Geldanlage angeschafft haben.