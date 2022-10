Geldentwertung : Was die Inflation mit den Deutschen macht

Die Inflationsrate in Deutschland ist so hoch wie seit 70 Jahren nicht mehr. Bild: Tom Wesse

In Deutschland findet gerade ein psychologisches Großexperiment statt: Alle Bürger nehmen daran teil, ob sie wollen oder nicht. Psychologen könnten ihre helle Freude daran haben, doch stattdessen klingen ihre Aussagen eher düster. „Das, was wir derzeit erleben, hat eine andere Dimension als vorangegangene Krisen“, sagt Stephan Grünewald vom Marktforschungsinstitut Rheingold, den die Medien als den „Psychologen der Nation“ bezeichnen. Und Dirk Ziems, der als geschäftsführender Partner des Instituts Concept M regelmäßig ein „Psychogramm der Deutschen“ erstellt, sagt: „Die Vielzahl gleichzeitig auftretender Krisen macht den Menschen schwer zu schaffen.“

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Inflation, Energiemangel, der Krieg Russlands gegen die Ukraine und, wenn es schlecht läuft, bald vielleicht auch wieder Corona: Hätten sich Wissenschaftler im Labor überlegt, wie sich die seelische Robustheit der Deutschen am besten einem Härtetest unterziehen ließe, hätte ihnen wohl kaum ein besseres Szenario einfallen können. Nur leider ist das, was wir gerade erleben, kein Laborexperiment, sondern die Realität.

Zehn Prozent Inflation

Die machte sich vergangenen Donnerstag wieder einmal auf unangenehme Weise bemerkbar. Da meldete das Statistische Bundesamt: Erstmals seit Anfang der 1950er-Jahre hat die Teuerungsrate in Deutschland im September den Wert von zehn Prozent erreicht. Die Menschen merken also jeden Monat stärker, dass ihr Geld immer weniger wert wird. Die eigenen Rechnungen zu bezahlen wird immer schwieriger. Die Sparquote der Deutschen, zu Beginn der Pandemie einst auf 16 Prozent gestiegen, ist darum nach einer Schätzung des Bundesverbands der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken auf weniger als zehn Prozent gesunken. Das heißt: Die Menschen legen im Schnitt nur noch weniger als ein Zehntel ihres verfügbaren Einkommen zurück. Ein Zustand, den Deutschland – das Land der Sparweltmeister – seit den Jahren der Eurokrise nicht mehr erlebt hat.

Neu ist zudem: Anders als in früheren Krisen sind dieses Mal weite Teile der Bevölkerung betroffen. Das Gefühl, sich in Zukunft nur noch weniger leisten zu können und jetzt dringend sparen zu müssen, gibt es bis weit in die Mittelschicht hinein. Nie in ihrer Geschichte hat die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) mit Blick auf die Einkommen, die die Deutschen in Zukunft für sich erwarten, einen schlechteren Wert gemessen. Eine ökonomische Ausnahmesituation, die vielen aufs Gemüt schlägt. Das Land erlebt in diesen Tagen auch einen seelischen Härtetest.

Die besondere Natur der Krise

Das hat mit der besonderen Natur der vielen gleichzeitigen Krisen zu tun, Wissenschaftler sprechen von „Polykrise“. Dirk Ziems sagt: „Die Polykrise, die sich gerade ereignet, erleben viele Menschen als diffuse Desorientierung. Sie wissen nicht, ob sich die Krisen wechselseitig aufschaukeln und zu einem großen Unheil verketten. Oder ob doch irgendwann der Knoten durchschlagen wird und sich die Polykrise als Chance zur Beschleunigung positiver Transformationen erweist. Mit dieser Unberechenbarkeit tun sich die meisten fast schwerer als mit unangenehmen Gewissheiten.“

Das fehlende Erdgas aus Russland ließe sich darum auch als Symbol für das diffuse Gefühl verstehen, das viele Menschen derzeit empfinden: Gas kann man nicht sehen, es hat all die Jahre quasi im Verborgenen den Laden am Laufen gehalten. Nun aber ist es plötzlich unfassbar teuer. Nur weiß eben keiner genau, wie teuer es für jeden Einzelnen wird. Rheingold-Chef Stephan Grünewald sagt: „Es fällt uns viel leichter, mit Problemen umzugehen, wenn wir sie konkret machen können.“