Europa in der Krise : Wie hilflos ist die EZB gegen die Inflation?

Stolze 9,1 Prozent Inflation im Euroraum, immerhin 7,9 Prozent in Deutschland nach nationaler Berechnungsweise, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag bestätigte. Nicht nur die Preise für Energie belasten den Geldbeutel vieler Verbraucher, auch Nahrungsmittel von Brot bis Fleisch werden teurer und teurer. Da bewegt viele Menschen schon die Frage: Wie kommen wir da wieder runter? Die Europäische Zen­tralbank (EZB) hat die Leitzinsen in zwei Schritten angehoben, um 0,5 Prozentpunkte im Juli und um 0,75 Prozentpunkte vor knapp einer Woche. Zudem hat sie weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Aber wird dieser Einsatz der Notenbank jetzt wirken?

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Einer, der da skeptisch ist, ist der Ökonom Marcel Fratzscher. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin hat die These aufgestellt, die Instrumente der Notenbank seien nicht ausreichend oder nicht effektiv genug, um die Inflation auf absehbare Zeit in den Griff zu bekommen. Er nennt vor allem zwei Argumente: Erstens sei die Hauptursache der hohen Inflation eine Preissteigerung bei importierten Gütern, die außerhalb der Kontrolle der EZB lägen, vor allem Energie. Und zweitens wirkten Schritte der EZB immer erst mit Zeitverzögerung, ihre volle Wirksamkeit entfalteten Zinserhöhungen erst nach anderthalb Jahren. Die EZB solle lieber zugeben, dass sie das im Augenblick nicht schaffe, als zu hohe Erwartungen zu wecken.