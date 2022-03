Brent-Öl bei fast 140 Dollar : Was der Ölpreisschock für Verbraucher und Anleger bedeutet

Benzin und Diesel erreichen neue Preisrekorde. Heizöl ist so teuer wie noch nie. Das hält auch die Finanzmärkte in Atem. Lohnt sich gerade jetzt eine Geldanlage in Ölaktien?

Die Ölpreise sind zum Wochenbeginn außergewöhnlich stark gestiegen. Die Commerzbank spricht von einer „Preisexplosion“. Der Preis der Nordseesorte Brent sprang kurz nach Handelseröffnung auf 139 Dollar je Barrel (Fass zu 159 Liter) und erreichte damit das höchste Niveau seit Juli 2008. Der Preis für Gasöl, das für die Herstellung von Diesel und Heizöl benötigt wird, stieg in der Spitze auf 1370 Dollar je Tonne und übertraf damit das bisherige Rekordhoch aus dem Jahr 2008.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Auch die Preise für Benzin und Diesel an den Tankstellen in Deutschland erreichten Rekorde: In vielen Städten kosten Benzin und Diesel jetzt mehr als 2 Euro je Liter, der bundesweite Durchschnitt liegt laut ADAC „sehr knapp darunter“ – bei 1,984 Euro je Liter Diesel und 1,965 Euro für Benzin. Seit Freitagabend ist zudem Diesel an den meisten Tankstellen teurer als Benzin.

Auch der Heizölpreis hat einen Rekord erreicht. 100 Liter kosteten erstmals 175,71 Euro, wie das Internetportal Heizoel24 berichtet, an das 500 Ölhändler ihre Preise melden. Noch zum Jahreswechsel hatte der Preis bei ungefähr 80 Euro gestanden.

Brent Oil 1 Jahr BRENT -- -- (--) Deutsche Bank BNP Paribas 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Angesichts kräftig steigender Ölpreise und des eskalierenden Ukrainekrieges ging auch der Kursrutsch an den Börsen weiter. Der Dax büßte zum Handelsbeginn 5 Prozent ein und fiel zeitweise bis auf 12 450 Punkte, bevor eine gewisse Gegenbewegung einsetzte. Seit Beginn der Invasion Russlands in die Ukraine vor anderthalb Wochen summieren sich die Kursverluste schon auf knapp 14 Prozent beziehungsweise knapp 2000 Punkte. Der Preis der Krisenwährung Gold erreichte mit 2000 Dollar zeitweise den höchsten Stand seit Sommer 2020 – in Euro gerechnet, kam Gold sogar auf ein neues Allzeithoch von 1851,15 Euro.

DAX ® -- -- (--) Lang & Schwarz Xetra Citibank BNP Paribas 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Was heißt das alles nun für Anleger? Ist es sinnvoll, Wertpapiere rund ums Öl jetzt möglichst schnell abzustoßen, weil der Preis so schnell nicht wieder so hoch sein wird wie aktuell? Oder ist es, umgekehrt, gerade jetzt sinnvoll, in Öl zu investieren, weil der Krieg und die angespannte Situation am Ölmarkt den Preis weiter in die Höhe treiben werden?

Ölpreis bald bei 200 Dollar?

An Prognosen, dass der Ölpreis auch noch ganz andere Höhen erreichen könnte, fehlt es nicht. Chris Wheaton, Analyst der Investmentbank Stifel, meint, ein kompletter Einfuhrstopp für russisches Öl in den Westen könnte den Preis weiter treiben: „Der Preis der Freiheit liegt bei 200 Dollar je Barrel Rohöl – so viel könnte es kosten, wenn die Welt kein russisches Öl mehr nutzen will.“ Viele Analysten allerdings wurden von dem Ölpreisanstieg überrascht – noch vor Kurzem galt schon eine Prognose von 120 Dollar als düsteres Worst-Case-Szenario.

Das Investment in Ölaktien sei weiterhin attraktiv, meint Christian Kahler, Chefanlagestratege der DZ Bank. Er würde Ölaktien jetzt nicht verkaufen, im Gegenteil. „Dreht sich die Eskalationsspirale weiter, werden wir auch an unserer Positionierung festhalten“, sagte Reinhard Pfingsten, der Chefanlagestratege der Bethmann Bank.