Neues BMF-Schreiben : Was Bitcoin-Anleger in der Steuererklärung beachten müssen

Virtuelle Währungen wie Bitcoin sind längst Tischgespräch bei Privatanlegern, denn sie haben sich schnell als Spekulationsobjekt für Risikofreudige etabliert. Die Börse Stuttgart bietet etwa seit Januar 2019 eine kostenlose App für den Handel mit Bitcoin & Co. an.

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Auch steuerrechtlich kommt das neuartige Phänomen nun immer mehr im Alltag an. So hat das Bundesfinanzministerium am 17. Juni den Entwurf für ein BMF-Schreiben veröffentlicht, das Einzelfragen zu virtuellen Währungen und Token regeln soll. Es handelt sich um einen Entwurf, also sind Änderungen etwa aufgrund von Hinweisen oder Kritik von Praktikern noch möglich. Oliver Braatz, Steuerberater bei der Kanzlei Möhrle Happ Luther, hat sich schon mit den Details des Entwurfs beschäftigt, denn die steuerliche Behandlung von Kryptowährungen gehört zu seinen Arbeitsschwerpunkten. Welche Bedeutung haben die Regeln für Anleger?