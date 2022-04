Die Vermögensfrage : Einfach umschulden

Aktualisiert am

Die Preise für Strom, Benzin und viele Nahrungsmittel sind in den vergangenen Wochen zum Teil dramatisch gestiegen. Im März erreichte die Inflationsrate in Deutschland 7,3 Prozent. Die Entwicklung hat auch Auswirkungen auf die Rendite der Bundesanleihen und letztendlich auch auf die der Pfandbriefe. Sobald diese steigen, geht es auch mit den Bauzinsen nach oben. Und genau das ist in den vergangenen Wochen geschehen. Im Schnitt ging es seit Jahresbeginn um einen Prozentpunkt nach oben.

Kunden müssen aktuell laut der FMH-Finanzberatung für einen Immobilienkredit mit einer Laufzeit von zehn Jahren 1,9 Prozent zahlen – so viel wie zuletzt vor rund sieben Jahren. Doch anders als vor sieben Jahren sind Immobilien heute deutlich teurer. Laut Häuserpreisindex des Statistischen Bundesamtes sind die Hauspreise in Deutschland seit 2015 um 53,9 Prozent gestiegen. Panik sei jetzt allerdings nicht angebracht, sagt Max Herbst, Geschäftsführer der FMH-Finanzberatung in Frankfurt. „Die aktuellen Zinsen befinden sich immer noch auf einem sensationell niedrigen Niveau.“ Und wie es mit den Zinsen mittel- und langfristig weitergeht, vermag kaum jemand zu prognostizieren. Herbst hält allerdings einen Zinssatz von 3 Prozent selbst bei zehn Jahren fest für Hypothekendarlehen Ende dieses Jahres für realistisch.