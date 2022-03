Anlage V wie Vermietung : Was Immobilieneigentümer für die Steuererklärung beachten sollten

Reetdach verspricht Rendite: Ferienhäuser, wie hier auf Sylt, lassen sich oft lukrativ vermieten – doch auch das Finanzamt will mitverdienen. Bild: Foto Daniel Pilar

Eigenheimbesitzer und Vermieter haben auch in Steuerfragen mehr Stress. Was nervt immer wieder, was ist in diesem Jahr neu, wo sind die Finanzämter besonders streng? Und welche strategischen Schritte empfehlen Steuerberater erfahrenen Eigentümern?