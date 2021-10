Aktualisiert am

Die Vermögensfrage : Was Sie bei der Steuererklärung fürs Homeoffice beachten sollten

Das Thema Homeoffice ist in vielen Steuererklärungen relevanter denn je. Bild: dpa

Post vom Finanzamt. Auf mehreren Seiten werden Steuerpflichtige derzeit gebeten, darzulegen, wie sie genau in den vergangenen Monaten gearbeitet haben, wenn sie für das Jahr 2020 ein Arbeitszimmer geltend machen wollen. „Wo soll ich schon gearbeitet haben? Zu Hause halt“, werden die meisten denken, denn in der Corona-Zeit war es ja explizit erwünscht und zeitweise vorgeschrieben, das Büro zu meiden, wo es denn nur ging.

Inken Schönauer Redakteurin in der Wirtschaft, verantwortlich für den Finanzmarkt. Folgen Ich folge

Das waren anstrengende Tage, Wochen und Monate, wo die Kinder in ihren Kinderzimmern mehr schlecht als recht dem Online-Unterricht folgten, Mama am Küchentisch den Laptop ausklappte und Papa im Wohnzimmer. Wohnungen, die dafür niemals vorgesehen waren, wurden so zu Großraumbüros, Familienmitglieder zu Bürogemeinschaften. Die Fangemeinde dieser Art des Arbeitens dürfte nach einhalb Jahren Pandemie überschaubar sein.