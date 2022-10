Aktualisiert am

Steigende Zinsen : Was Anleger über Immobilienfonds wissen müssen

Während die Immobilienaktien mit kräftigen Kursverlusten auf die steigenden Zinsen reagieren, schlagen sich die offenen Immobilienfonds bislang offenbar noch ganz gut. Bis jetzt sei es noch nicht zu auffälligen Mittelabflüssen gekommen, sagte Sonja Knorr von der Fondsratingagentur am Freitag der F.A.Z. „Wir rechnen im Schnitt mit einer Ein-Jahres-Performance von 2,5 Prozent für die offenen Immobilienpublikumsfonds für dieses Jahr“, sagte Knorr.

Die Situation ist gerade etwas heikel für alles, was mit Immobilien zusammenhängt. Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte in der kommenden Woche zum dritten Mal in Folge die Leitzinsen anheben – und die Bauzinsen für Darlehen mit zehn Jahren Laufzeit haben die Marke von 4 Prozent überschritten.