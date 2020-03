Aktualisiert am

Börse in der Corona-Krise : Was Anleger jetzt wissen müssen

Die Aktienkurse stiegen wieder, Notenbanken und Regierungen rund um den Globus haben gewaltige Rettungsprogramme aufgelegt. Ist nun das Schlimmste überstanden? Hier kommen Antworten auf die wichtigsten Fragen. Wie so oft gilt auch am Aktienmarkt gerade jetzt: In der Ruhe liegt die Kraft.

Ist der Kurssturz jetzt vorbei?

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Bärenmärkte, in denen die Kurse stark fallen, kommen zwar häufig vor (im Durchschnitt etwa alle dreieinhalb bis vier Jahre), sind aber sehr unterschiedlich. Auch der aktuelle Markt weist einige Besonderheiten auf. Als Auslöser ist eine Pandemie etwas Neues. Auch hat der Markt noch nie so schnell gedreht, üblicherweise bröckeln die Kurse schon, bevor es zum Absturz kommt.