Vergleichsangebot : Warum Telekom-Aktionäre zugreifen sollten

Welche Kläger profitieren von dem Vergleichsangebot der Telekom?

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Nach dem Konzept, das vom Oberlandesgericht Frankfurt gebilligt wurde, müssen Privatanleger folgende Voraussetzungen erfüllen: Sie müssen ihre Anteilsscheine an der Deutschen Telekom AG zwischen dem 27. Mai 2000 und dem 19. Dezember 2000 gekauft haben. Ihre Ansprüche auf Prospekthaftung dürfen nicht verjährt sein. Die Klagen müssen also bis zum 23. Mai 2003 bei Gericht eingegangen und der Telekom als Beklagter zugestellt worden sein. Darüber hinaus gesteht die Telekom auch spätere Zustellungen bis zum 27. Oktober 2003 zu, will dafür aber Nachweise von den Klägern sehen. Zudem müssen die Anspruchssteller noch Inhaber der Forderung zu sein.