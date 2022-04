Hoher Benzinpreis : Warum Tanken in Deutschland besonders teuer ist

Die zuletzt ungewöhnlich hohen Benzinpreise in Deutschland be­schäftigen jetzt auch immer mehr Behörden. Nachdem die Bundesregierung angekündigt hat, das Bundeskartellamt werde ein Auge auf die Entwicklung haben, befasst sich nun offenbar auch das Statistische Bundesamt intensiver mit dem Thema als in der Vergangenheit. In einem am Montag veröffentlichten Bericht heißt es vergleichsweise offensiv, im Vergleich zu anderen Ländern seien die Kraftstoffpreise in Deutschland zuletzt un­gewöhnlich hoch gewesen: „Benzin und Diesel waren an den deutschen Tankstellen zuletzt teils deutlich teurer als in den meisten direkten Nachbarstaaten Deutschlands“, scheiben die Statistiker. Demnach zahlten Autofahrer in Deutschland an dem untersuchten Stichtag, dem 4. April, im Tagesdurchschnitt 2,06 Euro – und zwar sowohl für einen Liter Super E5 als auch für einen Liter Diesel.

Höher waren an diesem Stichtag die Su­perpreise nur in den Niederlanden mit 2,11 Euro und Dänemark mit 2,09 Euro, während Diesel in beiden Ländern billiger war als in Deutschland. In Polen musste da­gegen am wenigsten bezahlt werden. Auch in Österreich, Luxemburg, Tschechien, Belgien und Frankreich war das Tanken billiger als in Deutschland. Generell blieb Tanken auch in der ersten Aprilwoche deutlich teurer als vor dem Krieg in der Ukraine, auch wenn die Preise von ihren Höchstständen in der zweiten und dritten Märzwoche wieder gesunken sind. Am 10. März beispielsweise hatte E5 noch 2,26 Euro gekostet, Diesel sogar 2,33 Euro je Liter. Am 21. Februar, also kurz vor Kriegsbeginn, waren es nur 1,80 Euro und für Diesel 1,66 Euro.