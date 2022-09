Steigende Leitzinsen : Warum sich kurzlaufende Anleihen besser schlagen sollten

Aktualisiert am

Kurzlaufende Anleihen haben in diesem Jahr geringere Kursverluste erlitten als langlaufende. In der zweiten Jahreshälfte halten Fondsmanager bessere Erträge für möglich – selbst in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld.

An diesem Donnerstag wird es einigermaßen spannend für den Anleihemarkt. Es steht die Zinsentscheidung der EZB an. Um bis vor kurzem noch unvorstellbare 0,75 Prozentpunkte könnte der europäische Leitzins steigen. Dieser stünde dann bei 1,25 Prozent. Zuletzt war er vor elf Jahren so hoch. Aber gleich, ob nun 0,5 oder 0,75 Prozentpunkte aufgeschlagen werden, die expansive Geldpolitik ist damit zu Ende. Ein Leitzins zwischen 1 und 2 Prozent wird mindestens als neutral, von einigen auch schon als restriktiv gesehen.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Seit Monatsbeginn schon hat sich der jüngste Renditeanstieg am Anleihemarkt beruhigt, je mehr die künftige EZB-Politik als restriktiv eingeschätzt wurde. War die Rendite zweijähriger Bundesschatzanweisungen, die unter den Anleihen des Bundes am empfindlichsten auf geldpolitische Veränderungen reagiert, im August noch von 0,266 bis auf 1,20 Prozent gestiegen, ging sie im September wieder auf zuletzt 1,01 Prozent zurück und nähert sich damit wieder der Marke von einem Prozent – was bedeutet, dass zuletzt wieder vermehrt kurzlaufende Bundesanleihen gekauft wurden, wohl weil man davon ausgeht, dass die Zinserhöhungen zumindest vorerst mehr als eingepreist sind.