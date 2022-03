Die Vermögensfrage : Frauen, kümmert euch selbst um eure Finanzen!

Wieder viel Tamtam um Frauentag und „Gender Pay Gap“: Es tut sich was und doch nicht genug. Frauen trauen sich in Sachen Geld viel zu wenig – und müssen die Konsequenzen am Ende selbst ausbaden. Es ist Zeit umzusteuern.

Jetzt war wieder Frauentag. Wie alle Jahre wieder. So hoch geschätzt ist dieser 8. März, dass er in Berlin in­zwischen sogar offizieller Fei­ertag ist. Eine Grafik mit be­sonderem Humor wurde dieser Tage von der Wochenzeitung „Die Zeit“ auf Twitter von der Autorin Katja Berlin ver­breitet. Zu sehen waren zwei Tortengra­fiken. Links eine mit vier gleichen Teilen, was Frauen wollen. Je ein Viertel zur Gleichstellung der Geschlechter, sexuelle Selbst­bestimmung, gleicher Lohn für gleiche Arbeit und faire Arbeitsteilung. Rechts eine komplette Torte mit dem, was Frauen bekommen: Blumen.

Inken Schönauer Redakteurin in der Wirtschaft, verantwortlich für den Finanzmarkt. Folgen Ich folge

Eine Grafik zum Schmunzeln und doch eine sehr bittere Wahrheit. Frauen und Geld, Frauen und Bezahlung, Frauen und Finanzen, es gibt viele Beteuerungen, aber es passiert zu wenig, was diese Themen nachhaltig voranbringt. Das, was sich an Tagen wie dem Frauentag in den sozialen Medien abspielt, taugt je­den­falls nicht als Spiegelbild von dem, was in der Realität passiert. Auf der Karriereplattform Linkedin überschlagen sich gerade Männer mit Sympathiebekundungen und Zustimmung dafür, dass Frauen besser bezahlt und ihre Arbeit mehr geschätzt werden sollte. Ob die gleichen Männer als Führungskräfte auch so handeln?